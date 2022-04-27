Осужденного в РФ американца Рида обменяли на российского летчика Ярошенко

Осужденного в РФ американца Тревора Рида обменяли на российского летчика Ярошенко. Об этом 27 апреля заявили в МИД РФ.

«В результате длительного переговорного процесса 27 апреля 2022 года состоялся обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рауди Рида на российского гражданина Константина Ярошенко, который американским судом в 2010 году был приговорен к 20 годам лишения свободы», — сказали журналистам в дипведомстве.

Как отметил адвокат россиянина Алексей Тарасов, Ярошенко сейчас направляется домой. Он добавил, что обмен происходил в третьей стране.

Супруга Константина Ярошенко Виктория рассказала «Известиям», что знала об обмене.

«Я об этом узнала еще перед Пасхой, а сообщили мне о том, что он приезжает, сегодня. То, что его увезли из тюрьмы, я знала вчера. <…> Он уже в Сочи. Плакать хочется, буду собираться в аэропорт», — сказала она.

Адвокат Тревора Рида, в свою очередь, сообщил РИА Новости, что считает обмен положительным результатом, но детали пока разглашать не может.

Константин Ярошенко был арестован сотрудниками правоохранительных органов США в Либерии в мае 2010 года по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Позже его депортировали в США, где 7 сентября 2011 года приговорили к 20 годам заключения.

Ярошенко отрицает вину и называет дело сфабрикованным.

Летом 2020 года Рида признали виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение к представителю власти насилия, опасного для жизни или здоровья»). Суд назначил ему девять лет колонии и взыскал 300 тыс. рублей в пользу двух потерпевших. 28 июня 2021 года Мосгорсуд признал приговор законным.

Инцидент с участием Рида произошел в Москве в августе 2019 года. В полицию поступило сообщение, что на Ленинградском шоссе дебоширит мужчина — он стоял возле автомобиля с двумя девушками и скандалил. Позднее студент из США напал на сотрудников полиции.