Письмо несчастья: Джо Байдена просят помиловать Константина Ярошенко

Семья летчика Константина Ярошенко, отбывающего наказание в американской тюрьме, написала письмо президенту США Джо Байдену с просьбой помиловать россиянина. Как рассказала жена заключенного Виктория, ее муж отсидел 11 лет из 20-летнего срока, а его здоровье подорвано. Высокопоставленный информированный источник сообщил «Известиям», что идея обратиться к главе Белого дома в преддверии встречи лидеров России и Америки 16 июня в Женеве может способствовать возвращению Ярошенко на родину.



Константин Ярошенко уже 11-й год отбывает наказание по обвинению со стороны Вашингтона в намерении незаконной транспортировки наркотиков. За время заключения его здоровье было сильно подорвано в том числе из-за бездействия администрации американских тюрем. В прошлом году он тяжело перенес коронавирус. Однако медицинская помощь оказывается ему крайне редко.

Справка «Известий» Константин Ярошенко был арестован сотрудниками правоохранительных органов США в Либерии в мае 2010 года по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Позже его депортировали в США, где 7 сентября 2011 года приговорили к 20 годам заключения. Москва отрицает вину россиянина и называет дело сфабрикованным.

Как пишет в письме к главе Белого дома Виктория Ярошенко, помиловать Константина просит вся семья россиянина.

«Я хочу отметить, что я и моя дочь Екатерина имели возможность увидеть Константина всего лишь два раза: в 2011 и 2018 годах, за время отбывания наказания в силу дороговизны поездок в США и проблем с получением американской визы. Но, несмотря на эти сложности, наша семья не потеряла надежды вернуть Константина домой. Прошу принять извинения нашей семьи перед народом Америки», — говорится в письме.

Виктория рассказала «Известиям», что уже обращалась с подобным письмом к предыдущим американским лидерам: Бараку Обаме и Дональду Трампу. Однако ответа она так и не дождалась. На этот раз ее муж отсидел больше половины положенного срока, и, как правило, в таком случае администрации США будет проще принять решение о помиловании.



— Я понимаю всю напряженность в наших двусторонних отношениях, но здесь речь идет о жизни человека, у которого нет возможности даже изредка видеться со своей семьей. Мы никогда не переставали надеяться на то, что он будет дома, с нами, никогда не переставали ждать. Я не опущу руки и продолжу борьбу за его возращение на родину. Тем более что знаю, есть в России неравнодушные люди, которые продолжают, так же как и я, борьбу за него. Один из них — это наш министр иностранных дел Сергей Лавров, его заместитель Сергея Рябков, — рассказала жена заключенного.

Письмо с просьбой о помиловании было отправлено на имя Джо Байдена и в минюст США 28 мая. С этим семье будет помогать адвокат Константина Алексей Тарасов, который также подтвердил необходимость обратиться напрямую к властям в Вашингтоне.

Уже 16 июня в Женеве Владимир Путин встретится с Джо Байденом, где будут обсуждаться в том числе вопросы двусторонней повестки. Как неоднократно заявляли власти в Москве, вопрос осужденных россиян в США всегда поднимается российской стороной. Последний разговор на эту тему произошел между главой МИДа Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном в Рейкьявике 20 мая, рассказал «Известиям» информированный источник.



— Действительно, поднимался вопрос возвращения осужденных в США россиян, судьбы Константина Ярошенко, в частности. Мы убеждены, что это была спланированная операция американских спецслужб по незаконному его обвинению. Сделано это было на территории третьей страны (в Либерии. — «Известия») в нарушение всех международных прав человек был похищен и вывезен в Штаты, — отметил собеседник. — Мы поддерживаем планы семьи написать в Вашингтон с просьбой о помиловании.

По словам другого источника, вопрос осужденных россиян может быть затронут и на встрече на высшем уровне в Женеве. Он также отметил, что возможность обмена россиян на осужденных в РФ американцев, Тревора Рида и Пола Уилана, Вашингтоном не рассматривается. Соответственно, и Москва возвращать их не намерена.

Ранее Владимир Жеребенков, адвокат американца Пола Уилана, приговоренного в России к 16 годам колонии строгого режима, заявил «Известиям», что в деле обмена заключенными между РФ и США есть подвижки. Однако позже стало ясно, что стороны не достигли согласия.