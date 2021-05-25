Женевский экспресс: о чем 16 июня поговорят Путин и Байден

Переговоры президентов России и США пройдут 16 июня в Женеве . В нейтральной Швейцарии Владимир Путин и Джо Байден намерены обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, предстоящая встреча может подготовить почву для улучшения взаимоотношений Москвы и Вашингтона . В частности, не исключено, что лидеры двух стран пойдут на «обнуление» дипломатического конфликта — нормализуют работу дипломатических представительств. Однако надеяться на «большую сделку» пока не стоит .

Озеро надежды

После того как в СМИ появилась информация о готовящейся встрече российского и американского президентов, информационное пространство регулярно пополнялось предположениями на тему места и даты переговоров двух лидеров . И если некоторые политологи отправляли Владимира Путина и Джо Байдена в Вену, то другие эксперты предполагали, что прямой диалог может состояться в Праге, Любляне, Баку или даже холодном Рейкьявике, где недавно прошли переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Тем не менее официальные лица, включая пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, до последнего момента держали эту тему в секрете, предлагая корреспондентам набраться терпения и дождаться подходящего времени для анонса саммита. Гадания в итоге прекратились 25 мая, когда Белый дом и Кремль одновременно подтвердили дату и место встречи .

«В соответствии с достигнутой договоренностью президент Российской Федерации Владимир Путин проведет 16 июня в Женеве переговоры с президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом», — говорится в сообщении Кремля.

При этом российская сторона сразу уточнила, что на переговорах планируется «обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности , а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов».

Женевский экспресс2 Здание Белого дома Фото: Global Look Press/Xinhua/Liu Jie

«Лидеры обсудят целый спектр насущных проблем в условиях, когда мы стремимся восстановить предсказуемость и стабильность в отношениях США и России», — отмечается в письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки. Позднее она уточнила, что Соединенные Штаты рассчитывают обсудить на саммите стратегическую стабильность, контроль над вооружениями, Украину и Белоруссию. При этом Псаки отметила, что Белый дом не считает РФ причастной к принудительной посадке Ryanair в Минске.

Эксперты, в свою очередь, сходятся во мнении, что предстоящая встреча может подготовить почву для улучшения взаимоотношений между Москвой и Вашингтоном. Хотя каких-либо прорывных договоренностей ожидать не стоит.

— Всегда хорошо, если политики из стран, которые не сходятся во взглядах, встречаются и разговаривают, узнают друг друга лично или возобновляют свои отношения. Хотя саммит Байдена и Путина не приведет к прорыву в российско-американском сотрудничестве, он может подготовить почву для улучшения отношений . Можно ожидать, что обе стороны будут выражать свои недовольства рациональным и уважительным образом, — сказал «Известиям» профессор международных отношений Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле Клаус Ларрес.

Скорее всего, по мнению эксперта, на саммите будут четко продемонстрированы очень разные точки зрения . Например, президента Владимира Путина «призовут что-то сделать», в частности, с ситуацией на востоке Украины или с кибератаками, а также с делом Алексея Навального, которое интересует западные страны.

— Однако в конечном итоге отношения будут улучшаться только за счет предметных и конструктивных действий, а не за счет риторики. На мой взгляд, и США, и европейцы хотели бы иметь более стабильные отношения с Россией. Предстоящий в ближайшее время саммит Байдена и Путина способен помочь добиться хотя бы некоторого прогресса в достижении этой цели, — подытожил Клаус Ларрес.

Женевский экспресс1 Здание Совета Федерации Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Обнуление» дипломатии

В российском парламенте также возлагают надежду на предстоящую встречу, поскольку отношения двух стран «зашли в глубокий тупик» , отметил в беседе с «Известиями» первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

— Пора начинать разбирать завалы, это признает и американская сторона, — отметил сенатор. — Темы могут обсуждаться самые разнообразные. Можем предположить, что будут затрагиваться прежде всего вопросы двустороннего сотрудничества. Какие-то попытки выйти из тупика, в который мы попали. Ну и, конечно, вопрос разоружения и обстановка в мире, включая ситуацию на Украине и на Ближнем Востоке. Важнейшая тема — и борьба с коронавирусом, потому что это общая беда .

По словам политика, важным моментом встречи станет и тот факт, что впервые произойдет очное знакомство Владимира Путина с Джо Байденом в ранге президента. При этом главы государств получат возможность выслушать друг друга. Однако прогнозировать результаты переговоров пока преждевременно, уверен сенатор.

— Но мы надеемся, как и весь мир, на эту встречу, что она поможет разобраться во многих вопросах, — подытожил парламентарий.

По мнению президента Американского университета в Москве Эдуарда Лозанского, г лавная причина, почему саммит РФ и США стал возможен, видимо, кроется в том, что Джо Байден внял предостережениям о надвигающейся геополитической катастрофе и осознал необходимость диалога с Россией .

— Республиканцы в конгрессе, конечно, теперь будут называть его агентом Путина. Но на самом деле, несмотря на то что раньше Байден голосовал за все развязанные США войны, которые принесли страдания, разруху, гибель людей, он, очевидно, понял, что мы идем куда-то не туда и с каждым годом приближаемся к опасной черте. Вряд ли нас ждет большая сделка, но прогресс после встречи вполне возможен, — сказал эксперт «Известиям».

Женевский экспресс3 Здание посольства США в Москве Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Среди тем, которые будут обсуждаться и по которым Москва и Вашингтон имеют реальные шансы договориться, политолог выделил ядерное разоружение и проработку возможного соглашения по кибероружию. Однако наибольшие шансы стать триггером нормализации отношений сейчас скрываются в дипломатической сфере. По мнению эксперта, «обнуление» дипконфликта, предложенное Россией, могло бы стать началом для дальнейшей работы по поиску путей выхода из двустороннего кризиса.

— Вернуть дипломатов, консульства и так далее. Тем более технически это проще всего сделать. Нужна только политическая воля исполнительной власти. Здесь не нужно мнение и решение конгресса, без которого не обойтись в большинстве других санкционных вопросов, — пояснил «Известиям» Эдуард Лозанский.

По его словам, если президенты смогут решить эту проблему, то это уже станет значительным сдвигом, после него перейти к урегулированию других важнейших для мировой стабильности вызовов будет проще.

Предложение провести очную встречу прозвучало от Джо Байдена 13 апреля . С тех пор американцы — в лице главы Белого дома и госсекретаря — не переставали заявлять, что хотели бы «стабильных и предсказуемых» отношений с Россией. Однако уже после выдвинутой инициативы США успели ввести против РФ очередной пакет санкций, который, в частности, затронул работу российской дипмиссии. Медлить с ответом Москва не стала, а эксперты начали активно сомневаться, что саммит состоится.