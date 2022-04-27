Жена и дочь Ярошенко заявили о жестоком обращении с ним со стороны американцев

Супруга летчика Константина Ярошенко Виктория и его дочь Екатерина рассказали о жестоком обращении с ним со стороны американцев во время депортации. В интервью «Известиям» 27 апреля женщины рассказали, что у главы семьи остались шрамы на руках и ногах после того, как он находился в кандалах.

Супруга и дочь летчика созвонились с ним сразу же после того, как самолет с приземлился в России.

«Он сказал: «Вика, ты не представляешь, как они надо мной издевались, пока они меня депортировали». Это такие скоты, говорит. Они, говорит, надо мной так в тюрьме не издевались. Просто уничтожали. Я за двое суток, говорит, пережил 10 лет», — рассказала жена летчика.

Как добавила дочь, отец, по ее мнению, специально не рассказывает им всех тех ужасов, которые ему пришлось пережить за последние дни.

«Он не стал описывать подробно специально нам, что с ним делали, мне кажется, он умалчивает, но говорит, сопровождающие офицеры обходились с ним ужасно», — пояснила Екатерина.

О том, что в результате длительного переговорного процесса состоялся обмен американца Тревора Рида на Ярошенко, сообщили ранее в этот день в МИД РФ. По словам адвоката Ярошенко, сначала россиянина доставили в Сочи, после чего он вылетел в Москву.

Тогда же в первом комментарии после своего освобождения Ярошенко назвал свой приговор несправедливым. Как он отметил, 12 лет он отбыл в тюрьме США ни за что. К тому же, там он находился в наручниках с огромной скобой и цепью, из-за чего у него были обездвижены руки.

Ранее в этот день были опубликованы кадры доставки Тревора Рида в аэропорт Внуково в Москве. Из Внуково гражданин США, осужденный за нападение на полицейских, был вывезен в Турцию, где состоялся его обмен на Ярошенко. На кадрах показано, как американец выходит из машины в сопровождении силовиков.

Ярошенко был арестован сотрудниками правоохранительных органов США в Либерии в мае 2010 года по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Позже его депортировали в США, где 7 сентября 2011 года приговорили к 20 годам заключения. Сам гражданин РФ отрицал вину и называл дело сфабрикованным.

Рида признали виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение к представителю власти насилия, опасного для жизни или здоровья») летом 2020 года. Суд назначил ему девять лет колонии и взыскал 300 тыс. рублей в пользу двух потерпевших. 28 июня 2021 года Мосгорсуд признал приговор законным.

Инцидент с участием Рида произошел в Москве в августе 2019 года. В полицию поступило сообщение, что на Ленинградском шоссе дебоширит мужчина — он стоял возле автомобиля с двумя девушками и скандалил. Позднее студент из США напал на сотрудников полиции.