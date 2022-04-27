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Российский летчик Ярошенко назвал свой приговор в США несправедливым

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Осужденный в США российский летчик Константин Ярошенко, которого обменяли на американца Тревора Рида, в среду, 27 апреля, дал первый комментарий после своего освобождения.

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«12 лет ни за что! Наручники, вот такая скоба, цепь закрывается. Руки никуда не двигаются. Говорю: «Ну отпусти, мне больно», — заявил Ярошенко.

Ранее в этот день были опубликованы кадры доставки Тревора Рида в аэропорт Внуково в Москве. Из Внуково гражданин США, осужденный за нападение на полицейских, был вывезен в Турцию, где состоялся его обмен на Ярошенко. На кадрах показано, как американец выходит из машины в сопровождении силовиков.

О том, что в результате длительного переговорного процесса состоялся обмен Рида на Ярошенко, сообщили ранее в этот день в МИД РФ. По словам адвоката Ярошенко, сначала россиянина доставили в Сочи, после чего он вылетел в Москву.

Ярошенко был арестован сотрудниками правоохранительных органов США в Либерии в мае 2010 года по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Позже его депортировали в США, где 7 сентября 2011 года приговорили к 20 годам заключения. Сам гражданин РФ отрицал вину и называл дело сфабрикованным.

Рида признали виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение к представителю власти насилия, опасного для жизни или здоровья») летом 2020 года. Суд назначил ему девять лет колонии и взыскал 300 тыс. рублей в пользу двух потерпевших. 28 июня 2021 года Мосгорсуд признал приговор законным.

Инцидент с участием Рида произошел в Москве в августе 2019 года. В полицию поступило сообщение, что на Ленинградском шоссе дебоширит мужчина — он стоял возле автомобиля с двумя девушками и скандалил. Позднее студент из США напал на сотрудников полиции.

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