На повышенных тонах: РФ потребует США вернуть Ярошенко на родину

Россия обратится к компетентным органам США по поводу передачи российского заключенного Константина Ярошенко из Штатов для отбывания срока в стране гражданства. Об этом министерство юстиции РФ сообщило в ответном письме заключенному летчику (есть в распоряжении «Известий»). Как он заявил «Известиям», подача подобного ходатайства от имени государства серьезно повышает шансы на положительный исход.

Соответствующее прошение будет отправлено после 20 апреля. Как отмечается в письме российского ведомства, решение было принято при взаимодействии с МИД РФ. «В письме Минюста США о принятом 20.04.2017 решении об отказе в передаче вас в РФ для дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы американская сторона информировала Минюст РФ о том, что возможность повторного рассмотрения данного вопроса наступит по истечении двухлетнего срока с даты принятия указанного решения», — говорится в письме ведомства Константину Ярошенко.

Российский заключенный, приговоренный в США к 20 годам лишения свободы, уверен, что американская сторона прислушается к объективным причинам его перевода в Россию, только если Москва даст четкий сигнал Штатам. Россия уже неоднократно пыталась вернуть Константина Ярошенко, используя Страсбургскую конвенцию от 1983 года по передаче осужденных лиц в страну гражданства. Однако минюст США реагировал на подобные просьбы отрицательно.

— Если смотреть на прошлые попытки вернуть меня на основании моего прошения, то все три раза мне отказывали. При этом последний раз мы ждали ответа более семи месяцев. Тогда начальник департамента международных переводов Паула Вульф лично отказала в моем возвращении в Россию, — отметил в беседе с «Известиями» Константин Ярошенко. — И даже предложение Москвы об обмене меня на 13 американских заключенных не подействовало. Конечно, мне бы очень хотелось надеяться, что в этот раз все будет иначе и мой перевод будет произведен уже в этом году. Я могу только молиться за такой исход.

Других возможных путей возвращения российского летчика на родину почти не осталось. Семья испробовала все механизмы. Жена и мать заключенного обращались лично к президенту США Дональду Трампу. Однако ответа на их просьбы так и не последовало. При этом ситуация осложняется крайне тяжелым состоянием россиянина.

В минюсте США «Известиям» рассказали, что программа передачи осужденных лиц в страну гражданства как раз «предназначена для заключенных, которые испытывают трудности в отбывании срока вдали от дома». А все переговоры до принятия решения ведутся между Госдепартаментом и соответствующим ведомством страны, запрашивающей этот механизм. Таким образом, ввиду серьезных проблем со здоровьем Константина Ярошенко он подпадает под эту программу.

— Мы неоднократно обращались к американским властям с просьбой о переводе моего мужа в Россию. И постоянно отвечали отказом. Но надежда всё же сохранилась. Сейчас за Константина будет просить именно государство. И я верю в то, что, несмотря на сложные политические разногласия наших стран, судьба человека будет важнее всего этого, — сказала жена россиянина Виктория Ярошенко.

В 2010 году россиянин был похищен американскими агентами по сфабрикованному прокуратурой делу по обвинению в сговоре с целью контрабанды наркотиков. При этом о задержании и похищении российского гражданина на территории третьей страны Вашингтон Москву не уведомил. В том же году официальный представитель Госдепартамента США Филип Кроули подтвердил факт нарушения со стороны Вашингтона норм международного права, связанных с уведомлением одним государством другого о задержании его граждан.

Константин Ярошенко в течение многих лет находился в тюрьме «Форт-Дикс» штата Нью-Джерси, откуда его в середине июня 2018 года перевели якобы из-за стычки с другим арестантом. Сейчас гражданин РФ отбывает срок в пенитенциарном учреждении «Данбери» в штате Коннектикут. У него серьезные проблемы со здоровьем, о чем неоднократно говорили российские дипломаты, посещавшие его. Несмотря на это, американская сторона не предоставляет ему должной медицинской помощи.