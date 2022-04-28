«Я просто рад, что мои девочки рядом»

Российский летчик Константин Ярошенко спустя 12 лет пребывания в американской тюрьме вернулся домой. Его обмен на американского гражданина Тревора Рида произошел в Турции. Потом был Сочи — там Константина посадили на борт. Его так и привезли в Россию — в тюремной робе и со следами от кандалов. По словам жены освобожденного Виктории, так американцы в последний раз отыгрались на российском заключенном. Близкие Ярошенко уверены, что теперь Константин захочет пойти в политику. На вопрос, останутся ли они в Москве, жена и дочь говорят: «Куда он, туда и мы». «Известия» провели с семьей вернувшегося на Родину летчика всё время с момента, как стало известно о возвращении Константина 27 апреля и после его прилета в Москву.

«Как хорошо снова говорить на русском»

— 12 лет — это полжизни. Полжизни потеряно. Сейчас всё сначала. Всё как в молодости. Опять привыкать друг к другу, опять притираться — другие мировоззрения, тем более он немножко отстал от этой жизни. Я на всё готова. Главное, что он здесь, — улыбаясь, делится впечатлениями о возвращении мужа Виктория Ярошенко.

Мы разговариваем с Викой и Катей, а сбоку на меня смотрит Константин с фотографии с дочерью. Там он счастлив и еще не знает, что через каких-то несколько лет спецслужбы США похитят его из Либерии и продержат по надуманным обвинениям.

В тюрьме он провел 12 лет — за то, что якобы «понимал», что на его самолете хотят перевезти крупную партию наркотиков. У американцев не было доказательств его вины. Дело строилось лишь на одном разговоре с переодетыми американскими спецагентами о грузе на его самолете. Тогда Константин даже не знал английского.

Москва вину россиянина всегда отрицала и называла дело сфабрикованным. Случай с Константином Ярошенко был первым, когда американские спецслужбы в обход всех международных соглашений выкрали на территории третьей страны гражданина РФ и тайно вывезли в США.

Много раз его мать, Любовь Ярошенко, обращалась к американскому президенту с просьбой о помиловании или обмене его на других заключенных. Позже, после ее смерти, дело продолжила жена. МИД России предлагал разные варианты, составлял списки американцев, отбывающих наказание здесь. Всё оставалось без ответа.

Я просто рад, что мои девочки рядом Обмен летчика Константина Ярошенко (четвертый справа) на гражданина США Тревора Рида в аэропорту Турции Фото: ИЗВЕСТИЯ

Например, в июле 2017 года Константин направил письмо президенту США Дональду Трампу, который тогда активно заявлял о намерениях «поладить с Россией».

«Это обращение к Дональду Трампу — мой последний шанс вернуться в Россию в здравом уме», — рассказывал летчик «Известиям». В письме он жаловался на языковой барьер, который создавал сложности в общении с надсмотрщиками и в объяснении сути своих проблем со здоровьем, а также признавался в страданиях от разлуки с семьей и скорби по недавно скончавшейся маме, так и не дождавшейся сына. Однако милосердия и гуманизма, о которых просил Ярошенко, республиканский президент не проявил.

Надежда появилась, когда летом 2021 года Владимир Путин и Джо Байден провели первую очную встречу, где затронули тему обмена заключенными. Но тогда до конкретики дело не дошло.

И вот, спустя годы ожидания, он здесь — в Москве. Ради того, чтобы Константин попал в российскую столицу, ему пришлось сделать пересадки в нескольких странах: Португалия, Кипр, Турция и, наконец, Россия — Сочи.

Мы встретились с Константином уже по его приезде домой — он явно растерян, но очень рад.

— Как изменилась Москва, как изменился Адлер. Я пока не понимаю всего. Для меня главное, что мои девочки счастливы и они рядом, — делится Ярошенко.

Дома разрывается телефон — звонки от СМИ, знакомых. Все поздравляют с возвращением. Он немножко заикается, но говорит бодро.

— Как хорошо снова говорить на русском, — восхищается Ярошенко. — Давно не слышал русской речи. Иногда даже тяжело перестроиться. Так и хочется ввернуть английское словечко. Учился я их языку только в тюрьме.

До этого Константин английского не знал вообще, хотя и потом слышал в основном жаргонный.

«Не верится, что это произошло»

— Вели себя, конечно, при перевозке не по-человечески. Кандалы надели, не давали снимать. Снял, только когда на родину ступил, — рассказывает Константин. — Неужели я убегу? Куда? Я домой хочу. В США провожали так, будто война началась. Столько людей с оружием, везде охрана.

И возмущается — никто не отдал его вещи. Виктория передала в тюрьму — на нужды первой необходимости — $700. Всё, конечно, осталось там.

Катя в это время выходит из комнаты — в слезах. Она до сих пор не может осознать, что папа вернулся домой.

— Мне не верится. Не думала, что это всё-таки произойдет. Звонок застал меня на работе: «Екатерина, собирайтесь, скоро за вами приедут — Константина обменяли». Я даже не поняла, что это уже сегодня — еще переспросила: «Точно?»

Виктория в это время суетится: режет торт и наливает шампанское. Ее муж — дома. Как после стольких лет можно в это поверить?

Я просто рад, что мои девочки рядом Константин Ярошенко Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Теперь нужно восстановить его здоровье. Там, конечно, его подорвали. Зубов нет. Ноги травмированы, — говорит Виктория и обращается к Константину:

— Костя, поблагодари тех, кто помогал, возьми трубку, звонят.

А он в это время смотрит эфиры, где рассказывают про него.

— Неужели я так известен в России?

— Конечно, вы многое пропустили.

— Не думал даже. Там же в тюрьме только американские каналы смотреть разрешают. Но такое они городят, такая пропаганда и фейки. Но я всегда выписывал российскую прессу. «Известия» обязательно.

По телевизору снова показывают его. И еще сюжет о том, как обращались при перевозке с американцем Тревором Ридом — дали переодеться, никаких наручников. Уже после у него спросили: есть ли какие-то замечания к действиям со стороны российской тюрьмы. Ответ: «Никаких». Тревор Рид был приговорен к девяти годам лишения свободы за то, что при попытке задержания за драку напал на одного из правоохранителей. В тюрьме он провел около двух лет.

Константин на всё это не обращает внимания. Видно, что эмоции переполняют: сегодня его уже ничто не сможет расстроить. У него большие планы: политика, отношения с США: «Хочу говорить об этом. Хочу этим заниматься. И в Ростов хочу, поедем ловить раков?».

Мы оставляем семью Ярошенко почти к полуночи. Никто из них троих не знал, что этот день закончится так — чтобы все вместе. Но это случилось — осознание придет позже, что тюремная роба, тюремное расписание и звонки по 15 минут позади.