В ООН заявили о согласии РФ на участие МККК в эвакуации с «Азовстали»

Минобороны РФ и Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) проведут дискуссии в развитие встреч генсека всемирной организации Антониу Гутерриша в Москве. Об этом 26 апреля заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

По его словам, президент РФ Владимир Путин согласился на участие ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) в эвакуации мирных граждан с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Эта тема станет предметом диалога Минобороны РФ и УКГВ ООН.

«В ходе встречи тет-а-тет Генеральный секретарь подтвердил позицию ООН по Украине. Они обсудили предложения по гуманитарной помощи и эвакуации гражданского населения из зон конфликта — в частности, в связи с ситуацией в Мариуполе», — добавил Дюжаррик.

Ранее в этот день генсек ООН встретился с Путиным. В ходе диалога российский лидер отметил, что боевые действия в Мариуполе завершены, ситуация в городе сложная и даже трагическая. Глава государства указал, что Гутерриша ввели в заблуждение по поводу якобы недействующих гуманитарных коридоров. Президент РФ подчеркнул, что они работают.

Накануне корреспондент «Известий» Александр Сафиуллин рассказал об обстановке в Мариуполе. По его словам, российские военные вместе с властями и силами Донецкой Народной Республики (ДНР) помогали городу вернуться к мирной жизни всеми силами. Жители сказали, что проблем с гуманитарной помощью нет.

22 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что обстановка в Мариуполе нормализовалась, жители города могут свободно передвигаться по улицам и не прятаться от обстрелов со стороны украинских националистических группировок.

До этого, 21 апреля, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России об освобождении Мариуполя. Однако на мариупольском комбинате «Азовсталь» в окружении сил РФ и ДНР продолжают находиться 36-я бригада морской пехоты и радикальная националистическая группировка «Азов». Киев утверждает, что на территории предприятия есть мирные жители.

24 февраля Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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