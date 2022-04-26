Путин назвал трагической сложившуюся ситуацию в Мариуполе

Боевые действия в Мариуполе завершены, ситуация в городе сложная и даже трагическая. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем во вторник, 26 апреля.

«Там ситуация сложная, и может быть, и трагическая, но она простая на самом деле. Я сегодня только разговаривал с президентом [Турции Реджепом Тайипом] Эрдоганом, он говорил о том, что там идут боевые действия. Там нет боевых действий, они закончены», — заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что пострадавшие и раненые находятся в нормальных условиях.

«Тем, кто ранен, им оказывается медицинская помощь, квалифицированная, полноценная медицинская помощь нашими врачами», — заверил президент Российской Федерации.

По словам российского лидера, в плен сдались свыше 1,3 тыс. украинских военных, всем раненым оказывается медицинская помощь. Завод «Азовсталь» полностью изолирован, там боевые действия также не ведутся.

Кроме того, Путин указал, что Гутерриша ввели в заблуждение по поводу якобы недействия гуманитарных коридоров. Президент РФ заверил, что они работают.

25 апреля корреспондент «Известий» Александр Сафиуллин рассказал об обстановке в городе Мариуполь. По его словам, российские военные вместе с властями и силами ДНР помогали городу вернуться к мирной жизни всеми силами. Жители сказали, что проблем с гуманитарной помощью нет.

22 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что обстановка в Мариуполе нормализовалась, жители города могут свободно передвигаться по улицам и не прятаться от обстрелов со стороны украинских националистических группировок.

До этого, 21 апреля, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Мариуполя.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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