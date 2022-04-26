Прямой эфир
Сюжет:

Путин назвал трагической сложившуюся ситуацию в Мариуполе

Путин сообщил Гутерришу, что боевые действия в Мариуполе завершены
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Боевые действия в Мариуполе завершены, ситуация в городе сложная и даже трагическая. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем во вторник, 26 апреля.

Спецоперация в Донбассе 26 апреля. Текстовая трансляция
Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»

«Там ситуация сложная, и может быть, и трагическая, но она простая на самом деле. Я сегодня только разговаривал с президентом [Турции Реджепом Тайипом] Эрдоганом, он говорил о том, что там идут боевые действия. Там нет боевых действий, они закончены», — заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что пострадавшие и раненые находятся в нормальных условиях.

«Тем, кто ранен, им оказывается медицинская помощь, квалифицированная, полноценная медицинская помощь нашими врачами», — заверил президент Российской Федерации.

По словам российского лидера, в плен сдались свыше 1,3 тыс. украинских военных, всем раненым оказывается медицинская помощь. Завод «Азовсталь» полностью изолирован, там боевые действия также не ведутся.

Кроме того, Путин указал, что Гутерриша ввели в заблуждение по поводу якобы недействия гуманитарных коридоров. Президент РФ заверил, что они работают.

25 апреля корреспондент «Известий» Александр Сафиуллин рассказал об обстановке в городе Мариуполь. По его словам, российские военные вместе с властями и силами ДНР помогали городу вернуться к мирной жизни всеми силами. Жители сказали, что проблем с гуманитарной помощью нет.

22 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что обстановка в Мариуполе нормализовалась, жители города могут свободно передвигаться по улицам и не прятаться от обстрелов со стороны украинских националистических группировок.

До этого, 21 апреля, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Мариуполя.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022