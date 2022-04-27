Генсек ООН прибыл на Украину для переговоров с Зеленским и Кулебой

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл на Украину для переговоров с главой МИД страны Дмитрием Кулебой и президентом Владимиром Зеленским.

«Я прибыл на Украину после посещения Москвы. Мы продолжим нашу работу по расширению гуманитарной помощи и обеспечению эвакуации мирных жителей из зон конфликта», — написал он 27 апреля в Twitter.

26 апреля Гутерриш приезжал в Москву на встречу с Сергеем Лавровым и Владимиром Путиным.

В ходе диалога Путин отметил, что боевые действия в Мариуполе завершены, а ситуация в городе сложная и даже трагическая. Глава государства указал, что Гутерриша ввели в заблуждение по поводу якобы недействующих гуманитарных коридоров. Президент РФ подчеркнул, что они работают.

Лавров рассказал, что основное внимание на переговорах с генсеком ООН было уделено ситуации в Европе, вокруг Украины, Донецкой и Луганской народных республик, а также укреплению сотрудничества по оказанию гуманитарной помощи мирным жителям, пострадавшим в ходе конфликта. Как отметил Лавров, Россия заинтересована в сотрудничестве с ООН в вопросах оказания помощи гражданскому населению Украины.

В тот же день стало известно, что Гутерриш предложил создать под эгидой ООН контактную группу, в которой Россия и Украина могли бы договариваться по гуманитарным вопросам.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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