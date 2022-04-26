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Генсек ООН предложил создать контактную группу с Россией и Украиной

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил создать контактную группу в формате ООН — Россия —Украина для решения гуманитарных вопросов. Об этом он сообщил журналистам на пресс-конференции в Москве 26 апреля.

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«Гуманитарные коридоры, которые были бы безопасными и эффективными, необходимы: такие коридоры, которые бы соблюдались всеми для эвакуации гражданских лиц и доставки нужной помощи. С этой целью я предложил создание контактной группы по гуманитарным вопросам, которая объединила бы ООН, Россию и Украину для поиска возможностей, открытия безопасных коридоров с местным прекращением огня для гарантий того, чтобы эти коридоры были эффективными», — сказал он.

По его словам, тысячи мирных жителей нуждаются в гуманитарной помощи, и организация готова мобилизовать свои человеческие и логистические ресурсы, для того чтобы помочь в спасении людей в Мариуполе.

«Я предложил координировать работу ООН, Международного Красного Креста, Украины и России, для того чтобы обеспечить безопасную эвакуацию гражданских лиц, которые хотят уехать, как на заводе «Азовсталь», так и в городе, в любом направлении», — уточнил генеральный секретарь.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал журналистам, что обсудил с генсеком возможное укрепление сотрудничества по оказанию гуманитарной помощи мирным жителям.

Ранее 26 апреля Лавров на встрече с Гутерришем сообщил, что ситуация вокруг Украины стала катализатором для многочисленных проблем, накопившихся в Евро-Атлантическом регионе. Он отметил, что Россия оперативно откликнулась на инициативу генсека провести встречу в Москве по целому ряду важных вопросов.

О визите Гутерриша в Москву стало известно на прошлой неделе. Заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко уточнял, что российская сторона обсудит с ним вопросы, касающиеся Мариуполя и «Азовстали».

Накануне в Министерстве обороны РФ сообщили, что власти Киева сорвали гуманитарную операцию на предприятии «Азовсталь». По информации ведомства, никто из находящихся на заводе снова не воспользовался открытым Россией в понедельник гуманитарным коридором.

Глава ДНР Денис Пушилин 24 апреля рассказал, что ситуация в Мариуполе пока еще остается сложной из-за «Азовстали», который стал основным местом сосредоточения боевиков «Азова» (в отношении группировки в РФ возбуждены уголовные дела), а в городе еще есть костяк неонацистов и иностранные наемники.

С середины февраля в Донбассе ухудшилась ситуация из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились к Москве за помощью, после чего была организована эвакуация мирных жителей в РФ. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости республик, а 24 февраля объявил о начале проведения спецоперации по защите Донбасса.

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