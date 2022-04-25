В Минобороны РФ заявили о срыве Киевом гумоперации на «Азовстали»

Власти Киева сорвали гуманитарную операцию на предприятии «Азовсталь» в Мариуполе. Как сообщили 25 апреля в Министерстве обороны РФ, никто из находящихся на заводе снова не воспользовался открытым Россией в понедельник гуманитарным коридором.

«Несмотря на проявленную Российской Федерацией исключительно гуманную инициативу по эвакуации мирных граждан с территории металлургического комбината «Азовсталь», киевские власти сегодня снова цинично сорвали проведение этой гуманитарной операции», — сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По словам высокопоставленного военного, официальные лица Киева, с одной стороны, публично заявляют о якобы находящихся в подземных сооружениях «Азовстали» рабочем персонале комбината, женщинах и детях, однако с другой — намеренно отвергают все гуманитарные инициативы российской стороны и не предпринимают никаких практических мер по эвакуации указанных мирных граждан.

«По состоянию на 20.00 мск 25 апреля 2022 года предлагаемым гуманитарным коридором так никто и не воспользовался. Такое абсолютно нелогичное и непоследовательное поведение киевских властей в очередной раз подтверждает их откровенное безразличие к судьбам конкретных людей — к гражданам собственной страны», — отметил генерал-полковник.

Ранее в этот день вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук заявила о том, что договоренностей о гуманитарных коридорах из промышленной зоны «Азовстали» в Мариуполе на сегодняшний день нет. Она также сообщила, что Киев обратился к Генеральному секретарю ООН Антониу Гуттерешу с просьбой выступить инициатором и гарантом гуманитарного коридора из «Азовстали» для мирных жителей.

В свою очередь заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко тогда же сообщил, что Россия намерена в ходе переговоров с Гутерришем в Москве на этой неделе обсудить вопросы, касающиеся Мариуполя и «Азовстали».

Накануне Мизинцев сообщил, что российские военные и подразделения Донецкой Народной Республики с 14:00 мск 25 апреля в одностороннем порядке прекратят любые военные действия рядом с «Азовсталью» в Мариуполе.

На заводе «Азовсталь» продолжается противостояние российских военных и боевиков радикальной националистической группировки «Азов» (в отношении формирования в России заведено несколько уголовных дел). Российские военные неоднократно предлагали «Азову» сложить оружие и открывали гуманитарные коридоры, но боевики отказываются прекращать сопротивление и угрожают расстрелом собственным соратникам, желающим прекратить сопротивление.

21 апреля президент РФ Владимир Путин отменил штурм завода «Азовсталь», назвав его нецелесообразным. Свое решение глава государства обосновал необходимостью беречь жизни и здоровье российских военнослужащих.

РФ продолжает специальную операцию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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