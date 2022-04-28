Прямой эфир

В Карелии предложили укрепить приграничную инфраструктуру из-за планов Финляндии вступить в НАТО

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Республике Карелия предложили модернизировать приграничную инфраструктуру двойного назначения, как военного, так и гражданского, в связи с планами Финляндии вступить в НАТО. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщило информационное агентство «Би-порт» со ссылкой на заявление председателя Законодательного собрания региона Элиссана Шандаловича.

НАТО подумать: как скоро Финляндия и Швеция могут вступить в альянс
Страны совместно обсудят риски этого решения

«Похоже, нынешнее политическое руководство Суоми не только не владеет информацией о роли партнерства с Россией, но и явно недооценивает последствия — социальные и экономические, которые могут захлестнуть Финляндию после разрыва сотрудничества с нами как стратегическим партнером», — написал он на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» после выступления на заседании комиссии Совета законодателей по проблемам международного сотрудничества в Санкт-Петербурге, которое проходило 27 апреля.

Шандалович добавил, что Финляндия совершает большую ошибку и в ущерб себе решает разрушить взаимоотношения с Россией, присоединяясь к санкциям Запада.

Помимо этого, он указал на важность создания условий для активного и опережающего развития приграничных регионов и территорий.

Ранее, 20 апреля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия предупредила Финляндию и Швецию о последствиях их вступления в НАТО.

В то же время первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Известиями» заявил, что решение властей Швеции и Финляндии подать заявки на членство в Североатлантическом альянсе — веяние времени. Кроме того, он отметил, что отношения с Россией на этом фоне только усложнятся.

15 апреля Захарова заявила о негативных последствиях для мира и стабильности на севере Европы при вступлении этих двух стран в НАТО. Она считает, что власти стран должны понимать последствия такого решения для двусторонних отношений с Россией, а также в целом для европейской архитектуры безопасности.

По мнению представителя Кремля Дмитрия Пескова, вступление Швеции и Финляндии в НАТО негативно скажется на обстановке на европейском континенте.

3 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс найдет способы быстро принять Финляндию и Швецию в свой состав, если они захотят войти в блок.

До этого, 5 марта, президент Финляндии Саули Ниинистё заявил о готовности страны обсуждать вступление в НАТО, так как отношение населения к этому вопросу изменилось.

24 февраля Финляндия заявила о намерении подать заявку на вступление в НАТО, если остро встанет вопрос государственной безопасности.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022