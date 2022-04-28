В Карелии предложили укрепить приграничную инфраструктуру из-за планов Финляндии вступить в НАТО

В Республике Карелия предложили модернизировать приграничную инфраструктуру двойного назначения, как военного, так и гражданского, в связи с планами Финляндии вступить в НАТО. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщило информационное агентство «Би-порт» со ссылкой на заявление председателя Законодательного собрания региона Элиссана Шандаловича.

«Похоже, нынешнее политическое руководство Суоми не только не владеет информацией о роли партнерства с Россией, но и явно недооценивает последствия — социальные и экономические, которые могут захлестнуть Финляндию после разрыва сотрудничества с нами как стратегическим партнером», — написал он на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» после выступления на заседании комиссии Совета законодателей по проблемам международного сотрудничества в Санкт-Петербурге, которое проходило 27 апреля.

Шандалович добавил, что Финляндия совершает большую ошибку и в ущерб себе решает разрушить взаимоотношения с Россией, присоединяясь к санкциям Запада.

Помимо этого, он указал на важность создания условий для активного и опережающего развития приграничных регионов и территорий.

Ранее, 20 апреля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия предупредила Финляндию и Швецию о последствиях их вступления в НАТО.

В то же время первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Известиями» заявил, что решение властей Швеции и Финляндии подать заявки на членство в Североатлантическом альянсе — веяние времени. Кроме того, он отметил, что отношения с Россией на этом фоне только усложнятся.

15 апреля Захарова заявила о негативных последствиях для мира и стабильности на севере Европы при вступлении этих двух стран в НАТО. Она считает, что власти стран должны понимать последствия такого решения для двусторонних отношений с Россией, а также в целом для европейской архитектуры безопасности.

По мнению представителя Кремля Дмитрия Пескова, вступление Швеции и Финляндии в НАТО негативно скажется на обстановке на европейском континенте.

3 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс найдет способы быстро принять Финляндию и Швецию в свой состав, если они захотят войти в блок.

До этого, 5 марта, президент Финляндии Саули Ниинистё заявил о готовности страны обсуждать вступление в НАТО, так как отношение населения к этому вопросу изменилось.

24 февраля Финляндия заявила о намерении подать заявку на вступление в НАТО, если остро встанет вопрос государственной безопасности.