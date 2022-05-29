Надо поуглить: РФ вынуждена искать новые рынки сбыта твердого топлива

ЕС запретил ввоз угля из России. Эмбарго создаст сложности не только Москве, но и самому Брюсселю. Европейцам придется искать новых поставщиков, а компаниям — пытаться перенаправить потоки. Один из вариантов — азиатский рынок. Хотя и здесь трудностей хватает. Подробности — в материале «Известий».

То нельзя, это нельзя

« Запрещается приобретать, импортировать или передавать прямо или косвенно уголь и другие твердые ископаемые виды топлива в ЕС, если они происходят из России или экспортируются из России », — говорится в пятом пакете санкций против Москвы, который ввел Европейский союз. Речь идет о запрете на ввоз угля на €4 млрд, на самом деле это означает полное эмбарго, учитывая, что в прошлом году поставки составили €3,3 млрд.

Запрет вступит в силу 10 августа, изначально планировали наложить эмбарго с июля, но сдвинули на более позднее время под давлением Берлина.

На поставки угля также может повлиять запрет в рамках очередного пакета ограничительных мер заходить судам, которые эксплуатирует Россия, в порты Евросоюза. Большинство поставок твердого топлива в Европу Москва осуществляла как раз морем. По железной дороге энергоносители поставляли в Польшу, которая, впрочем, еще раньше отказалась от российского экспорта.

По разным оценкам, российский уголь в угольном импорте ЕС составляет более половины, доля Евросоюза в российском экспорте — 22–24%. В прошлом году Брюссель импортировал около 50,5 млн т, при этом более 21 млн т пришлось на Кипр, 7 млн — на Польшу и 3,7 млн — на Германию. Доля российского твердого топлива составляет 60% также в Италии и Нидерландах, в половину меньше у Франции.

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Угля нет, но вы держитесь

Уголь — не самое экологичное топливо, в мире с 1990-х снижается его потребление. Так, в США с 50 до 32% сократилась доля угольной генерации, а в тех шахтах, что остались, уголь уже продан по долгосрочным контрактам. В Германии еще пять лет назад закрылась последняя угольная шахта, в Британии — семь лет назад. Теперь в Соединенном Королевстве планируют впервые за 30 лет открыть новую шахту для добычи коксующегося угля, до недавнего времени 40% потребностей страны покрывал российский экспорт.

Согласно данным Международного энергетического агентства, в прошлом году было произведено 7,9 млрд т угля. Крупнейшим производителем и потребителем был Китай. Также довольно много угля добывают Индия, США, Австралия и Индонезия.

Для восполнения поставок российского угля странам ЕС придется перестраивать цепочку поставок и покупать его по более высокой цене. Сейчас Брюссель может переориентироваться на поставщиков из других стран: Австралию, Индонезию, Казахстан, Колумбию, ЮАР, США. Но и там не обойдется без сложностей.

Так, Рим, Мадрид, Варшава и Берлин обратились к индонезийским властям. Но, во-первых, мощности страны не беспредельны, во-вторых, она больше ориентируется на внутренний рынок. На ограниченные возможности ссылаются и австралийцы.

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Переориентация поставок

« Россия видит возможность перенаправить экспорт угля из Европы в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в частности, через порты со свободными мощностями », — заявил вице-премьер России Александр Новак. По его словам, все возможности есть, всё зависит от логистики и стоимости. « Можно через морские порты, которые у нас недозагружены, также поставлять уголь в АТР. Угольные компании сейчас все эти вопросы тоже прорабатывают », — пояснил политик, добавив, что у России на Черном и Балтийском морях «есть свободные портовые мощности».

Москве так же, как и Брюсселю, придется перестраивать цепочку поставок. России, в свою очередь, придется предлагать клиентам уголь со скидкой. Впрочем, учитывая рост цен, экспорт всё равно может оказаться выгоден угольным компаниям.

С одной стороны, Китай сокращает импорт и сам увеличивает добычу, с другой — если Россия предложит хорошую скидку, Пекин согласится. К тому же, учитывая, как растут цены на уголь на мировом рынке, КНР было бы выгодно покупать российское твердое топливо.

В феврале стало известно, что Россия и КНР ведут переговоры об увеличении в течение ближайших пяти лет экспорта угля более чем вдвое — до 100 млн т. В таком случае Пекин занял бы половину объема всего российского экспорта угля.

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— Китай — нетто-импортер угля, возможности переориентации ограничиваются логистикой, в частности, загруженностью наших железнодорожных путей на восточном направлении , — пояснил в беседе с «Известиями» директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт РСМД Василий Кашин.

Также довольно перспективным среди азиатских рынков выглядит индийский. В прошлом году Москва договорилась с Дели об увеличении экспорта коксующегося угля до 40 млн т. Индия, по сообщениям местных СМИ, изучает способы создания механизма расчетов с Москвой в рупиях, чтобы избежать негативного эффекта антироссийских западных рестрикций. Конкурент России на этом рынке — Австралия. Однако она в этом году подняла цены с $200 до $700 за тонну, что совсем невыгодно Дели. Китай и вовсе отказался от поставок Канберры после того, как австралийские власти обвинили Пекин в распространении коронавируса. Почти четверть экспорта страны приходилась на Китай.

В конце апреля представители российских и индийских властей встречались, чтобы обсудить вопросы о поставках угля. Дело в том, что из-за проблем с логистикой и обработкой платежей, вызванных антироссийскими санкциями, возникли сложности с доставкой.

Алексей Куприянов, руководитель группы Южной Азии и региона Индийского океана Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН в беседе с «Известиями» пояснил, что такие шаги Дели обусловлены тем, что сейчас сотрудничество с западными государствами для страны представляется более выгодным, именно поэтому Индия активнее взаимодействует с ними, но при этом не потерять нормальные контакты с Москвой.

— Индия придерживается такого вектора, который был и раньше: сохранить связи с Россией и при этом минимизировать риски. Так, крупнейшая индийская нефтеперерабатывающая компания Indian Oil Corp исключила российскую нефть марки Urals из последнего тендера. Но параллельно с российской нефтью Indian Oil отказалась от закупки целого ряда сортов, включая американские. Теоретически Индия могла бы пожертвовать какими-то второстепенными контрактами с Москвой ради более важных, но пока не видно причин, по которым она должна отказаться от российского угля , — пояснил индолог.

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С ним согласен и профессор РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Валерий Бессель.

— Россия — третий в мире экспортер угля после Австралии и Индонезии. И первый экспортер в ЕС. Заменить наш уголь европейцы смогут, но это им будет стоить совершенно других денег и времени на перестройку логистических схем. Китай потребляет 50% угля в мире (пересчитанного в нефтяной эквивалент). Да и в Индии в балансе энергопотребления уголь составляет порядка 60%. Так что в Азии есть покупатели. РЖД, думаю, сможет обеспечить растущий объем поставок — это выгодно и им, и производителям подвижного состава и металлургам. К тому же исключено, что жизнь начнет вносить существенные коррективы в решимость лидеров ЕС , — считает эксперт.

А пока европейцы скупают российский уголь в огромных масштабах. На днях в Германию из Усть-Луги прибыл еще один сухогруз с российским углем. Такое количество разгружалось последний раз до пандемии еще в 2019 году.