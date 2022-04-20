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Молдавия заявила о готовности покупать газ на международном рынке

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Молдавия готова закупать газ на международном рынке, если «Газпром» с 1 мая прекратит его поставки. Об этом вице-премьер, министр инфраструктуры страны Андрей Спыну заявил на брифинге в среду, 20 апреля.

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«После множества писем, отправленных правительством и «Молдовагазом» «Газпрому» с просьбой отсрочить проведение аудита», — заявил Спыну.

Он отметил, что ответа «Газпрома» на письма с просьбой отсрочить проведение аудита не последовало, передает НСН.

«Мы подготовились к любому сценарию и обеспечили альтернативу, чтобы люди не пострадали», — заявил министр.

В марте премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила о провале тендера на проведение аудита из-за отказа профильных компаний приехать в республику в связи со сложившейся в регионе ситуацией, связанной с украинским кризисом.

Спыну добавил, что в настоящее время компания Energocom оценивает международных трейдеров, которые могут стать потенциальными поставщиками газа в Молдавию. Семь компаний выразили готовность поставлять газ, а некоторые из них уже делали это в октябре прошлого года.

Также, по его словам, Молдавия экономит газ, часть госпредприятий перешла на мазут, передает RT. У страны есть запас в 24 млн кубометров газа. Этого объема хватит, чтобы покрыть 57% спроса, если поставки из России прекратятся.

Ранее, 12 апреля, глава «Молдовагаза» Вадим Чебан заявил, что в апреле закупочная цена газа для Молдавии вырастет до $1193 за 1 тыс. куб. м. В марте цена составляла $547 за тысячу кубов. В тот же день Чебан сообщил, что газораспределительная компания попросила «Газпром» предоставить больше времени для решения вопроса по поводу погашения долга за газ.

23 марта Чебан заявил, что «Молдовагаз» с 1 мая сможет оплачивать поставки российского газа рублями или евро. Он уточнил, что договор, где указаны денежные единицы оплаты российского газа, был подписан «Молдовагазом» и «Газпромом» в октябре 2021 года. К тому же компания и прежде расплачивалась с Россией в рублях, поэтому проблем возникнуть не должно.

23 марта президент России Владимир Путин объявил, что РФ переведет расчеты за поставку газа недружественным странам (все члены ЕС) в рубли из-за потери надежности западными валютами. Соответствующий указ был подписан 31 марта.

Покупатели обязаны открыть рублевые счета в российских банках, с них будет проходить оплата газа, который был поставлен с 1 апреля 2022 года. В случае неисполнения оплаты Россия расценит это как невыполнение обязательств покупателем. Ряд стран G7 и Евросоюза сочли требование РФ нарушением контрактов.

Решение о переводе газовых трансакций в рубли было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации. 24 февраля Путин объявил о начале проведения специальной операциипо защите мирного населения в Донбассе после обострившейся ситуации с обстрелами со стороны украинских военных.

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