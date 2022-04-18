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В ДНР пресекли две попытки прорыва националистов с «Азовстали»

Командир подразделения ДНР заявил, что пресечены две попытки прорыва с «Азовстали»
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Украинские боевики дважды за несколько дней пытались вырваться из окружения с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, однако все эти попытки были пресечены военными Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщил рассказал «РИА Новости» командир подразделения ДНР с позывным Хохол 18 апреля.

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По его словам, большая часть остановленных боевиков погибла.

«Было две попытки прорыва с «Азовстали» на северном направлении. Но они были остановлены, и прорыв был пресечен. По большей части они погибли. Это было примерно дня три-четыре назад», — отметил представитель войск ДНР.

17 апреля командир полка полиции специального назначения имени Героя России А.А. Кадырова МВД по Чечне Замид Чалаев рассказал «Известиям», что украинские формирования, укрывшиеся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, продолжили вести бои, по факту отказавшись от предложения Минобороны РФ сложить оружие.

Как отметили в свою очередь в военном ведомстве, окруженные в Мариуполе военные ВСУ, боевики и наемники находятся в безвыходном положении. Они уже требовали от Киева разрешения сложить оружие и сдаться в плен, но киевский режим отверг такой вариант и дал приказ нацистам расстреливать любых желающих сложить оружие.

В Минобороны также добавили, что, руководствуясь гуманитарными принципами, в случае сдачи националистических батальонов и иностранных наемников с 06:00 мск 17 апреля 2022 года в плен всем им гарантируют жизнь.

Российский сенатор Андрей Климов в тот же день в беседе с «Известиями» указал, что, по сути, президент Украины Владимир Зеленский снял с себя ответственность и полномочия верховного главнокомандующего, бросив на произвол судьбы в Мариуполе военных и заявив, что они сами могут решать, сдаваться им или нет.

Ранее, 16 апреля, корреспондент «Известий» Семен Еремин рассказал, что завод «Азовсталь» в Мариуполе начали обстреливать листовками с предложением сдаться. Снаряды с несколькими тысячами листовок были выпущены с помощью артиллерийской установки «Гвоздика», записки содержат подробную инструкцию для украинских военных и наемников, как правильно сдаваться в плен.

В этот же день житель Мариуполя рассказал, как бойцы ВСУ покидали свои позиции в здании Краеведческого музея неподалеку от завода «Азовсталь». Он предположил, что они содержали в этом помещении склады. Сам же завод и прилегающие к нему районы являются последним оплотом проукраинских сил в городе, бои за который ведутся почти с самого начала военной спецоперации.

В середине февраля в Донбассе ухудшилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик организовали эвакуацию жителей в РФ и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, 24 февраля он объявил о начале спецоперации по защите мирных жителей Донбасса.

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