ВС РФ предложили ВСУ и боевикам на «Азовстали» сдаться в плен
Вооруженные силы России (ВС РФ) предложили блокированным на металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе националистам сложить оружие с 06:00 в воскресенье,17 апреля. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«Вооруженные силы России предлагают боевикам националистических батальонов и иностранным наёмникам с 06:00 мск 17 апреля 2022 года прекратить любые боевые действия и сложить оружие», — отметил он.
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