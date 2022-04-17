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ВС РФ предложили ВСУ и боевикам на «Азовстали» сдаться в плен

Минобороны: ВС России предложили боевикам в Мариуполе сложить оружие и пообещали сохранить жизнь
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Вооруженные силы России (ВС РФ) предложили блокированным на металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе националистам сложить оружие с 06:00 в воскресенье,17 апреля. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Вооруженные силы России предлагают боевикам националистических батальонов и иностранным наёмникам с 06:00 мск 17 апреля 2022 года прекратить любые боевые действия и сложить оружие», — отметил он.

Новость дополняется.

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