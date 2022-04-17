Командир чеченского полка рассказал о боях против ВСУ на «Азовстали»

Командир полка полиции специального назначения имени Героя России А.А. Кадырова МВД по Чечне Замид Чалаев рассказал корреспонденту «Известий» Алексею Полторанину о стратегии ВС РФ против украинских боевиков, укрывшихся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.

17 апреля украинские формирования продолжили вести бои, по факту отказавшись от предложения Минобороны РФ сложить оружие.

Чалаев отметил, что российская сторона дала противнику время сдаться и ожидала два дня. По его словам, украинские силовики сидят на заводе на шести подземных этажах. Он рассказал, что российские военные работают в некоторых местах и на призаводских территориях.

«У нас были пленные непосредственно с этого участка, где работает «Азов» (в отношении группировки в РФ возбуждены уголовные дела). Они говорят, их там много. Пока намеренных сдаться нет. И снайперы, и пулеметчики есть», — рассказал Чалаев.

По его словам, российские бойцы уже изучили тактику националистов и выработали эффективный ответ. Кроме того, по данным Чалаева, информация о том, что украинская сторона не выпускает своих же и грозит им расстрелом, подтверждается.

«Нацгвардия, которая с ними находится, они хотят сдаться. Но у нас был радиоперехват. Что якобы двое оставили позиции и идут к нам. Они сказали их расстрелять. Своих людей. Был случай, что мирные люди на «Газели» проскочили пост на ту сторону. Те говорили: «Расстрелять». Другой говорит: «Там же мирные люди». Ему ответили: «Детей оставьте, остальных расстреляйте», — рассказал Чалаев.

По его словам, на промышленных территориях российские войска подошли близко.

Окруженные в Мариуполе военные ВСУ, боевики и наемники, как отмечали в Минобороны РФ, теперь находятся в безвыходном положении. Они уже требовали от Киева разрешения сложить оружие и сдаться в плен, но киевский режим отверг такой вариант и дал приказ нацистам расстреливать любых желающих сложить оружие.

Подкрепления тем не менее украинским военным ждать не приходится. Благодаря грамотным и успешным действиям российских военных в Киевской и Черниговской областях получилось сковать и не дать передислоцироваться в Мариуполь крупные части группировок украинских военных и националистов.

Также была уничтожена военная инфраструктура Украины, что лишило Киев возможности снабжать вооружением и техникой военных на территориях Донбасса, которые продолжают освобождать силы ВС РФ и ДНР, ЛНР.

Российский сенатор Андрей Климов в беседе с «Известиями» указал, что, по сути, президент Украины Владимир Зеленский снял с себя ответственность и полномочия верховного главнокомандующего, бросив на произвол судьбы в Мариуполе военных и заявив, что они сами могут решать, сдаваться им или нет.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса.

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