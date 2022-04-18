Германия не планирует добывать сланцевый газ, потому что это повлечет за собой ущерб для немецкой экологии. Об этом 16 апреля заявил министр экономики, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек.

По его словам, по этой причине Берлин не способен быстро отказаться от поставок российского газа.

«Немедленное эмбарго на газ поставит под угрозу социальный порядок в Германии», — цитирует Хабека Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Политик отметил, что у ФРГ есть крупные запасы сланцевого газа, но для его добычи необходим гидроразрыв пласта. По прогнозам вице-канцлера, на разработку месторождений и получение соответствующих разрешений потребуются годы.

«Это сложно в соответствии с законом о водных ресурсах, поскольку такой способ добычи может иметь негативные последствия для окружающей среды. Сейчас у нас нет предприятий, желающих заниматься этим», — сказал он.

Ранее, 14 апреля, в видеосюжете немецкого журнала Spiegel говорилось, что Германия зависит от поставок российских энергоносителей из-за «неправильного исторического развития» и «наследия ГДР». Отмечалось, что оно привело Берлин к регулярному использованию советских, а затем и российских нефти и газа.

Как заявлял директор Института немецкой экономики в Кельне Михаэль Хютерезкий в интервью газете Welt am Sonntag 10 апреля, отказ от российского газа спровоцировал бы простой значительной части производства в Германии. Он подчеркнул, что ситуация с промышленностью и проблемы на рынке труда будут серьезнее, чем во времена пандемии.

Незадолго до этого канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что страна продолжает сокращать зависимость от поставок российских энергоресурсов. В тот же день Евросоюз принял пятый блок санкций против России. Среди новых ограничений значатся: запрет на импорт энергоресурсов из РФ, эмбарго на поставку вооружения в страну, запрет на экспорт в Москву.

6 апреля издание Focus сообщило, что жители Германии всё чаще сталкиваются с трудностями из-за роста цен на энергоносители. Подчеркивалось, что затраты на электроэнергию для предприятий выросли почти на 70% по сравнению с прошлым годом, а цены на уголь, древесину, удобрения и пшеницу поднялись более чем на 20–25%.

4 апреля глава Deutsche Bank Кристиан Зевинг отметил, что в случае эмбарго на поставку нефти и газа из России экономика Германии и Европы в целом может впасть в нарастающую рецессию и в конечном итоге рухнуть. Он добавил, что ориентированная на экспорт немецкая экономика находится в относительной зависимости от энергоносителей РФ, но правительство ФРГ после начала спецоперации РФ в Донбассе предпринимает все усилия для того, чтобы изменить курс.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. По его словам, покупатели газа должны открыть рублевые счета в российских банках, с них будет вестись оплата газа. После этого некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать требованию Москвы. Так, канцлер ФРГ сказал, что, согласно контрактам, оплата за российский газ производится только в евро и долларах.

Немецкие власти заявили о намерении в обозримом будущем сократить зависимость от поставок российских энергоносителей на фоне проводимой Россией с 24 февраля военной операции по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.