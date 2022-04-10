В Германии оценили последствия резкого отказа от российского газа

Резкий отказ от российского газа спровоцировал бы простой значительной части производства в Германии. Такое мнение высказал директор Института немецкой экономики в Кельне Михаэль Хютер 10 апреля.

«Это означало бы два с половиной года простоя производства в центральных сферах. Если производство останавливается на год или дольше, то эту ситуацию уже нельзя решить с помощью пособий и субсидий», — сказал он в интервью газете Welt am Sonntag.

Хютер отметил, что число безработных может повыситься на 2–3 млн. Ситуация с промышленностью и проблемы на рынке труда будут серьезнее, чем во времена пандемии, заверил эксперт.

Таким образом, по мнению Хютера, Германия будет зависеть от российского газа как минимум еще два года.

«Это иллюзия, что государство может так долго поддерживать целые отрасли с помощью миллиардных дотаций и краткосрочной работы», — приводит его слова газета Handelsblatt.

8 апреля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что страна продолжает сокращать зависимость от поставок российских энергоресурсов. В тот же день Евросоюз принял пятый блок санкций против России. Среди новых ограничений значатся: запрет на импорт энергоресурсов из России, эмбарго на поставку вооружения в страну, запрет на экспорт в РФ и др.

6 апреля издание Focus сообщило, что жители Германии всё чаще сталкиваются с трудностями из-за роста цен на энергоносители. Подчеркивалось, что затраты на электроэнергию для предприятий выросли почти на 70% по сравнению с прошлым годом, а цены на уголь, древесину, удобрения и пшеницу поднялись более чем на 20–25%.

4 апреля глава Deutsche Bank Кристиан Зевинг отметил, что в случае эмбарго на поставку нефти и газа из России экономика Германии и Европы в целом может впасть в нарастающую рецессию и в конечном итоге рухнуть. Он добавил, что ориентированная на экспорт немецкая экономика находится в относительной зависимости от энергоносителей РФ, но правительство ФРГ после начала спецоперации РФ в Донбассе предпринимает все усилия для того, чтобы изменить курс.

В тот же день китайское издание Guancha сообщило, что граждане ФРГ из-за резкого роста цен на природный газ начали запасаться дровами. Таким образом немцы готовятся к отоплению своих домов предстоящей зимой. В издании отметили, что в настоящее время спрос на дрова значительно превышает предложение.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. По его словам, покупатели газа должны открыть рублевые счета в российских банках, с них будет вестись оплата газа. После этого некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать требованию Москвы. Так, канцлер ФРГ сказал, что, согласно контрактам, оплата за российский газ производится только в евро и долларах.

Решение о переводе газовых трансакций в рубли было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации. 24 февраля Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе после обострившейся ситуации с обстрелами со стороны украинских военных.

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