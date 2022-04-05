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В Китае удивились скупающим дрова немцам из-за подорожавшего газа

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Жители Германии из-за резкого роста цен на природный газ начали запасаться дровами. Таким образом немцы готовятся к отоплению своих домов предстоящей зимой, сообщает 4 апреля китайское издание Guancha.

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В издании отметили, что в настоящее время спрос на дрова значительно превышает предложение.

Новость вызвала шок у китайцев. Так, один из читателей возмутился, что его народу «не разрешали пользоваться одноразовыми деревянными палочками, а Европа теперь сжигает дерево».

«Только они еще не знают: леса тоже больше всего в России», — отметил другой читатель.

«Европа и США «продвинутые». Мы запасаемся едой. Люди запасаются дровами. Как скот», — написал еще комментатор.

Ранее в этот же день стало известно, что «Газпром» прекратил отбор и закачку газа в крупнейшем хранилище Германии «Реден».

2 апреля министр экономики, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек предрек смерть процветанию Германии в случае эмбарго на поставки энергоносителей из России. По его словам, в стране отсутствует инфраструктура для импорта газа и нефти другими способами.

1 апреля гендиректор крупнейшего в мире химического концерна BASF Мартин Брудермюллер заявил, что Германию ждут тяжелые последствия в случае замораживания импорта или долгосрочного прекращения поставок газа и нефти из России.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. По его словам, схема оплаты за газ прозрачна и понятна. Покупатели газа должны открыть с 1 апреля рублевые счета в российских банках, с них будет вестись оплата газа.

После этого некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать требованию Москвы. Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что, согласно контрактам, оплата за российский газ производится только в евро и долларах. Страны G7 и Евросоюза сочли требование России оплачивать поставки российского газа рублями также нарушением контрактов. Кроме того, из-за новых условий с начала апреля Латвия, Литва и Эстония отказались от природного российского газа.

30 марта член наблюдательного совета BASF и президент немецкого профсоюза химиков (IGBCE) Михаэль Вассилиадис заявил, что немецкие промышленные предприятия сталелитейной, химической и бумажной промышленности закроются в течение нескольких недель, если страна решит прекратить импорт газа из России.

Решение о переводе газовых трансакций в рубли было принято на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую с 24 февраля специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. Как тогда уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

В середине февраля в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных обострилась ситуация. Власти Луганской и Донецкой народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе.

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