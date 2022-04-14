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Spiegel объяснил невозможность для Берлина отказаться от газа и нефти из РФ

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Германия зависит от поставок российских энергоносителей из-за «неправильного исторического развития» и «наследия ГДР», которое привело Берлин к регулярному использованию советских, а затем и российских нефти и газа. Об этом говорится в видеосюжете немецкого журнала Spiegel, опубликованном в четверг, 14 апреля.

Поддать газу: альтернативы для поставок из России в Европу
Основными направлениями могут стать Китай и Турция

Отмечается, что еще в 1970-е годы многие европейские страны сделали ставку на газ, решив отказаться от угля. Кроме того, в результате «неправильного исторического развития» более 90% внутригерманского потребления природного газа импортируется по трубопроводам, говорится в сюжете. В основном газ импортируется из России, Норвегии и Нидерландов, однако из двух последних стран поставки практически невозможно увеличить, констатирует Spiegel.

Альтернативой издание называет сжиженный природный газ (СПГ), который можно доставлять танкерами из таких стран-производителей, как США, Катар, Азербайджан, Марокко, Алжир или Австралия. Но в ФРГ до сих пор нет собственного порта СПГ, пишет «Газета.Ru».

Как заявлял директор Института немецкой экономики в Кельне Михаэль Хютерезкий в интервью газете Welt am Sonntag 10 апреля, отказ от российского газа спровоцировал бы простой значительной части производства в Германии. Он подчеркнул, что ситуация с промышленностью и проблемы на рынке труда будут серьезнее, чем во времена пандемии.

Незадолго до этого канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что страна продолжает сокращать зависимость от поставок российских энергоресурсов. В тот же день Евросоюз принял пятый блок санкций против России. Среди новых ограничений значатся: запрет на импорт энергоресурсов из РФ, эмбарго на поставку вооружения в страну, запрет на экспорт в Москву.

6 апреля издание Focus сообщило, что жители Германии всё чаще сталкиваются с трудностями из-за роста цен на энергоносители. Подчеркивалось, что затраты на электроэнергию для предприятий выросли почти на 70% по сравнению с прошлым годом, а цены на уголь, древесину, удобрения и пшеницу поднялись более чем на 20–25%.

4 апреля глава Deutsche Bank Кристиан Зевинг отметил, что в случае эмбарго на поставку нефти и газа из России экономика Германии и Европы в целом может впасть в нарастающую рецессию и в конечном итоге рухнуть. Он добавил, что ориентированная на экспорт немецкая экономика находится в относительной зависимости от энергоносителей РФ, но правительство ФРГ после начала спецоперации РФ в Донбассе предпринимает все усилия для того, чтобы изменить курс.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. По его словам, покупатели газа должны открыть рублевые счета в российских банках, с них будет вестись оплата газа. После этого некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать требованию Москвы. Так, канцлер ФРГ сказал, что, согласно контрактам, оплата за российский газ производится только в евро и долларах.

Решение о переводе газовых трансакций в рубли было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации. 24 февраля Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе после обострившейся ситуации с обстрелами со стороны украинских военных.

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