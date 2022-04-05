Посол РФ назвал необоснованной высылку российских дипломатов из Португалии

Решение Лиссабона выслать 10 сотрудников российского посольства необоснованно. Об этом во вторник, 5 апреля, заявил посол РФ в Португалии Михаил Камынин.

«Посол Камынин был приглашен и. о. политдиректора МИД Португалии Криштиной Каштанетой, которая вручила ноту. <...> Посол Камынин указал на необоснованность подобного решения. Подчеркнул, что все эти люди прибыли в Лиссабон для развития и укрепления двусторонних отношений в интересах народов обоих государств», — сообщили в посольстве ТАСС.

Отмечается, что Камынин в ходе встречи также разъяснил португальской стороне цели спецоперации по защите Донбасса и рассказал про провокации украинской стороны в Буче.

Ранее в этот день португальская газета Diário de Notícias со ссылкой на МИД страны заявила, что Португалия высылает 10 сотрудников российского посольства. По версии издания, внешнеполитическое ведомство сочло, что деятельность высылаемых сотрудников посольства «противоречит национальной безопасности» Португалии. Им будет дано «две недели на то, чтобы покинуть территорию» республики.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия даст соответствующий ответ на данное решение Португалии.

Страны Европы в последние дни высылают десятки российских дипломатов. Так, 5 апреля о высылке 25 дипломатов РФ объявила Испания, заявив, что россияне якобы угрожают национальной безопасности. Италия сообщила о высылке 30 российских дипломатов по той же причине. Дания объявила персонами нон грата 15 дипломатов. В Германии же намерены выслать из страны 40 сотрудников дипмиссии РФ. Кроме того, о высылке сотрудников российских дипмиссий объявили Швеция, Латвия, Эстония, Словения, Румыния.

В конце марта о высылке российских дипломатов объявили Чехия (один дипломат), Бельгия (21 дипломат), Нидерланды (17 дипломатов).

3 апреля Захарова заявила, что высылки российских дипломатов раскрывают демонстративную позицию Запада, который пытается «наказать политически» РФ.

Как 5 апреля отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль негативно относится к высылке странами Евросоюза российских дипломатов. По его словам, это недальновидный шаг, который осложнит общение стран и неминуемо приведет к ответным шагам.