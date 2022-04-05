Захарова пообещала ответ на высылку из Португалии 10 дипломатов РФ

Россия ответит на решении Португалии выслать из страны 10 российских дипломатов. Об этом во вторник, 5 апреля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Россия даст соответствующий ответ», — сказала она ТАСС.

Ранее в этот день португальская газета Diário de Notícias со ссылкой на МИД страны заявила, что Португалия высылает 10 сотрудников российского посольства. По версии издания, внешнеполитическое ведомство сочло, что деятельность высылаемых сотрудников посольства «противоречит национальной безопасности» Португалии. Им будет дано «две недели на то, чтобы покинуть территорию» республики.

Страны Европы в последние дни высылают десятки российских дипломатов. Так, 5 апреля о высылке 25 дипломатов РФ объявила Испания, заявив, что россияне якобы угрожают национальной безопасности. Италия сообщила о высылке 30 российских дипломатов по той же причина. Дания объявила персонами нон грата 15 дипломатов. В Германии же намерены выслать из страны 40 сотрудников дипмиссии РФ. Кроме того, о высылке сотрудников российских дипмиссий объявили Швеция, Латвия, Эстония, Словения, Румыния.

В конце марта о высылке российских дипломатов объявили Чехия (один дипломат), Бельгия (21 дипломата), Нидерланды (17 дипломатов).

3 апреля Захарова заявила, что высылки российских дипломатов раскрывают демонстративную позицию Запада, который пытается «наказать политически» РФ.

Как 5 апреля отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль негативно относится к высылке странами Евросоюза российских дипломатов. По его словам, это недальновидный шаг, который осложнит общение стран и неминуемо приведет к ответным шагам.