В Госдепе заявили о реакции в случае военного присутствия РФ на Кубе

США быстро ответят в случае военного присутствия России на Кубе, если увидят движение в этом направлении. Об этом 27 января заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс в ходе брифинга.

«Если мы действительно увидим движения на этом направлении, то наш ответ будет быстрым и решительным», — сказал Прайс, отвечая на просьбу прокомментировать возможность военного присутствия РФ на Кубе в ответ на расширение военного присутствия западных стран.

В январе 2022 года в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. Первый раунд переговоров по этой теме состоялся в Женеве 10 января. За ним последовало заседание Совета Россия–НАТО в Брюсселе, после чего 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

26 января генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о передаче РФ письменного ответа на предложения по гарантиям безопасности. По его словам, альянс предложил восстановить дипломатические миссии сторон и линию связи.

Параллельно посол Соединенных Штатов Джон Салливан передал Москве письменный ответ Вашингтона. Госсекретарь США Энтони Блинкен уточнил, что в переданных письменных ответах изложен «серьезный дипломатический путь вперед». Он подчеркнул, что власти США готовы на сотрудничество и коммуникацию с РФ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности удовлетворить просьбу Вашингтона не публиковать ответ, если таковая последует. При этом он отметил, что Москва донесет до российской общественности суть ответа американской стороны.

Также он сообщил, какие темы президент России Владимир Путин обсудил с лидерами Кубы, Венесуэлы и Никарагуа. По словам министра, стороны договорились развивать сотрудничество во всех областях, включая военно-техническую.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.