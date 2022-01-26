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Лавров рассказал о договоренностях Путина с лидерами Кубы, Венесуэлы и Никарагуа

Лавров: Путин договорился с лидерами Кубы, Венесуэлы и Никарагуа о развитии сотрудничества
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Глава МИД РФ Сергей Лавров 26 января сообщил, какие темы президент России Владимир Путин обсудил с лидерами Кубы, Венесуэлы и Никарагуа.

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Так, по словам министра, стороны договорились развивать сотрудничество во всех областях, включая военно-техническую. Лавров отметил, что у России с этими странами «очень тесные отношения».

«В ходе недавних телефонных разговоров президента Путина со своими коллегами из этих трех близких очень нам дружеских государств договорились рассматривать дальнейшие пути углубления нашего стратегического партнерства во всех без исключения областях», — сказал он.

Лавров добавил, что Москва рассчитывает на проведение очередных заседаний, касающихся развития военного сотрудничества со странами Латинской Америки, пишет «Газета.Ru».

24 января президент РФ обсудил с лидером Кубы Мигелем Диас-Канелем дальнейшую координацию действий в соответствии с принципами стратегического партнерства.

20 января Путин провел разговор с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро. Российский лидер выразил собеседнику поддержку в части усилий венесуэльских властей по укреплению суверенитета и обеспечению социально-экономического развития страны.

18 января президент РФ пообщался с главой Никарагуа Даниэлем Ортегой. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в различных областях, в частности в сфере транспорта и сельского хозяйства.

17 января представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности размещения Вооруженных сил РФ в странах Латинской Америки. Он подчеркнул, что «Россия думает, как обеспечить собственную безопасность».

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