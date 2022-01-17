Песков ответил на вопрос о возможном размещении ВС России в Латинской Америке

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге 17 января ответил на вопрос о возможности размещения Вооруженных сил (ВС) России в странах Латинской Америки.

«Речь о суверенных государствах, давайте не забывать. Безусловно, в контексте нынешней ситуации Россия думает, как обеспечить собственную безопасность. Госпожа [заместитель госсекретаря США Виктория] Нуланд говорит, что у США есть 18 сценариев. Мы тоже разные сценарии рассматриваем. Считаем, что их должно быть меньше. Вопрос предельно прямой и предельно конкретно сформулирован», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

15 января Нуланд сообщила, что Штаты подготовили 18 сценариев на случай «российского вторжения» на Украину. Она отметила, что США надеются, что могут добиться деэскалации вокруг Украины и прогресса при помощи дипломатии в отношениях с Россией.

В ответ на это высказывание Песков заявлял, что российские военные в Донбассе и в целом на Украине отсутствуют.

14 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Россия может напасть на Украину между серединой января и серединой февраля. По ее словам, Москва перед «вторжением» предпримет информационные операции против Украины, обвиняя Киев в подготовке атак на Донбасс.

В то же время пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что у США есть свидетельства якобы подготовки РФ предлога для вторжения на Украину. По его словам, речь идет о «группе оперативников, которые готовятся провести операцию под чужим флагом».

10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину «нет и быть не может». Он подчеркнул, что все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

Данные о якобы планах вторжения РФ на Украину появились в последние недели и в ряде западных СМИ. Так, 7 января The New York Times составила и опубликовала карту с якобы расположением российских войск вдоль границы с Украиной.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.