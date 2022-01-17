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Песков ответил на вопрос о возможном размещении ВС России в Латинской Америке

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге 17 января ответил на вопрос о возможности размещения Вооруженных сил (ВС) России в странах Латинской Америки.

«Речь о суверенных государствах, давайте не забывать. Безусловно, в контексте нынешней ситуации Россия думает, как обеспечить собственную безопасность. Госпожа [заместитель госсекретаря США Виктория] Нуланд говорит, что у США есть 18 сценариев. Мы тоже разные сценарии рассматриваем. Считаем, что их должно быть меньше. Вопрос предельно прямой и предельно конкретно сформулирован», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

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15 января Нуланд сообщила, что Штаты подготовили 18 сценариев на случай «российского вторжения» на Украину. Она отметила, что США надеются, что могут добиться деэскалации вокруг Украины и прогресса при помощи дипломатии в отношениях с Россией.

В ответ на это высказывание Песков заявлял, что российские военные в Донбассе и в целом на Украине отсутствуют.

14 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Россия может напасть на Украину между серединой января и серединой февраля. По ее словам, Москва перед «вторжением» предпримет информационные операции против Украины, обвиняя Киев в подготовке атак на Донбасс.

В то же время пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что у США есть свидетельства якобы подготовки РФ предлога для вторжения на Украину. По его словам, речь идет о «группе оперативников, которые готовятся провести операцию под чужим флагом».

10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину «нет и быть не может». Он подчеркнул, что все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

Данные о якобы планах вторжения РФ на Украину появились в последние недели и в ряде западных СМИ. Так, 7 января The New York Times составила и опубликовала карту с якобы расположением российских войск вдоль границы с Украиной.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.

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