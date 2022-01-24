Путин провел переговоры с президентом Кубы

Президент России Владимир Путин обсудил с лидером Кубы Мигелем Диас-Канелем дальнейшую координацию действий в соответствии с принципами стратегического партнерства. Об этом в понедельник, 24 января, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Проведен обстоятельный обмен мнениями по тематике двустороннего торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. Президент Кубы поблагодарил за оказываемую республике гуманитарную помощь, в том числе в борьбе с коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

Главы государств также обсудили вопросы дальнейшей координации действий двух стран на международной арене в соответствии с принципами стратегического партнерства и традициями дружбы и взаимопонимания.

31 декабря Россия доставила на Кубу 22 т гуманитарной помощи. В нее вошли медицинские защитные костюмы и инъекционные шприцы.

В сентябре главы МИД РФ и Кубы Сергей Лавров и Бруно Родригес Паррилья обсудили перспективы сотрудничества двух стран. Кубинский министр также поблагодарил Россию за оказание гуманитарной помощи.

В июле Минобороны России направило на Кубу два самолета Ан-124 «Руслан» с более чем 88 т гуманитарной помощи. Были доставлены продовольствие, индивидуальные средства защиты и более 1 млн медицинских масок.

Помощь предоставляется Кубе в условиях ограничений США. 7 сентября президент Соединенных Штатов Джо Байден решил продлить еще на год торговое эмбарго, действующее в отношении Кубы. Американский лидер отметил, что это отвечает национальным интересам Вашингтона.