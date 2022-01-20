Путин провел телефонные переговоры с Мадуро

Президент России Владимир Путин в четверг, 20 января, провел телефонные переговоры с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В частности, российский лидер выразил Мадуро поддержку в части усилий венесуэльских властей по укреплению суверенитета и обеспечению социально-экономического развития страны.

«Подтвержден настрой на дальнейшую тесную координацию в международных делах в соответствии с принципами стратегического партнерства, на которых выстраиваются отношения двух государств… Условлено активизировать российско-венесуэльские контакты на различных уровнях», - указали в Кремле.

Кроме того, обсуждалась и тема борьбы с пандемией коронавируса. Путин и Мадуро подчеркнули важность сотрудничества в борьбе с распространением заболевания, включая поставки в Венесуэлу российских вакцин. Также лидеры обсудили реализацию совместных российско-венесуэльских проектов в торгово-экономической, энергетической и других сферах.

В ноябре 2021 года глава МИД Венесуэлы Феликс Пласенсия отметил, что Каракас заинтересован в организации визита президента Мадуро в Россию и ответного визита президента РФ в Венесуэлу. Он отметил, что Мадуро является большим другом российского лидера, однако в условиях пандемии коронавируса организация визитов значительно осложняется.