Красная игра: партия Мадуро побеждает на региональных выборах

Наблюдатели от России не обнаружили нарушений на региональных и муниципальных выборах в Венесуэле, состоявшихся 21 ноября . Об этом «Известиям» заявил глава делегации, член ЦИК Александр Курдюмов. Впервые после трех лет бойкотирования в них приняла участие оппозиция . Тем не менее, по данным 90,21% обработанных бюллетеней, 20 из 23 губернаторских постов займут кандидаты правящей Единой социалистической партии (PSUV), также за действующими властями останется и столица — Каракас. Как отметили опрошенные «Известиями» эксперты, такие результаты были ожидаемы, поскольку венесуэльская оппозиция до сих пор остается разрозненной. Тем не менее политологи не исключили, что заинтересованные в провале правящей политсилы попытаются оспорить итоги , несмотря на присутствие международных наблюдателей, в том числе из ЕС.

Мегавыборы

21 ноября в Венесуэле прошли так называемые мегавыборы-2021 в региональные и муниципальные органы власти. Примечательными их сделало участие представителей оппозиции . После того как Николас Мадуро победил на президентских выборах в 2018 году, оппоненты власти игнорировали избирательные процессы, считая их исход предопределенным. Однако 31 августа этого года коалиция альтернативных сил «Единая платформа» Венесуэлы объявила, что решила вступить в битву за электорат. В своем заявлении она отметила, что хочет «мотивировать венесуэльский народ». Оппозиция выразила надежду, что осенние выборы помогут прийти к национальному согласию и свободной президентской кампании в 2024 году. Однако результат оппозиции 21 ноября не впечатлил .

На этот раз участки закрылись ровно через восемь часов после старта выборов, без традиционного продления. По предварительным данным Национального избирательного совета страны (CNE), 20 из 23 губернаторских постов займут кандидаты PSUV, осталась за властями и столица — Каракас . Оппозиция предварительно одерживала победу только в трех штатах — Кохедес, Нуэва-Эспарта и Сулия. «Результаты отражают данные 90,21% бюллетеней и участие 41,8% избирателей, в общей сложности — 8 151 793 граждан», — заявил глава CNE Педро Кальсадилья.

Красная игра_2 Избиратель на одном из участков в Маракайбо Фото: REUTERS

В этом году для контроля процесса голосования в Венесуэлу прибыло около 300 иностранных экспертов из 55 стран, включая миссию ЕС по наблюдению за выборами (EU-EOM), представителей Центра Картера США, ООН, Совета латиноамериканских экспертов, а также российского ЦИК . Глава делегации РФ, член ЦИК Александр Курдюмов заявил «Известиям», что нарушений обнаружено не было.

— Мы посетили более 40 участков в Каракасе, общались с членами комиссий, наблюдателями из самых разных стран и простыми гражданами. Ни у кого не возникали претензии. Никаких нарушений выявлено не было. Всё было организовано в рамках закона страны, — подчеркнул член ЦИК .

По его словам, на избирательных участках Венесуэлы были не только соблюдены меры безопасности из-за пандемии, но и созданы условия абсолютной анонимности. Граждане делали свой выбор в электронном формате за специальной ширмой. В Венесуэле вместо бумажных бюллетеней используются компьютерные программы. После голосования избиратель получает специальный чек, который подтверждает только факт голосования, информации о конкретном выборе на нем нет. Этот чек опускают в урну, а данные о решении гражданина передаются непосредственно в Национальный избирательный совет.

— Еще одна особенность этих выборов — отсутствие возможности надомного голосования. На участках было много людей, в том числе пожилых. Граждане шли голосовать целыми семьями, — рассказал «Известиям» Александр Курдюмов .

Красная игра_1 Президент Венесуэлы Николас Мадуро на избирательном участке Фото: REUTERS/Fausto Torrealba

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поспешил поздравить социалистов с победой сразу после оглашения предварительных итогов. «Революционные силы выиграли 21 пост, включая столицу Боливарианской Республики Венесуэла Каракас, это результат труда и настойчивой работы», — заявил лидер республики.

Как заверили опрошенные «Известиями» эксперты, провал оппозиции был предсказуем.

— Оппозиция подошла к выборам раздробленно: у нее не было единых лидеров, зато было множество противоречий. В этой ситуации надеяться на хороший результат альтернативных сил было бы наивно . Даже при условии того, что выборы проходили под надзором международных наблюдателей, — заявил «Известиям» заместитель директора Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь.

Венесуэльский политолог Владимир Адрианза Салас отметил в беседе с «Известиями», что причиной поражения оппозиции на выборах стала ошибка в политическом дискурсе. По его словам, на протяжении многих лет лидеры оппонентов власти яростно говорили о воздержании от голосования, а теперь робко призывали идти на участки.

Красная игра_3 Очередь на избирательный участок в Каракасе Фото: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

— С другой стороны, хотя они и не признают этого публично, часть их представителей все-таки понимает последствия блокады, которая была наложена на Венесуэлу Вашингтоном. И то влияние, которое она оказала на республику во время пандемии. Оппозиция никогда не понимала экономическую модель своей страны, настаивая на самом деле на неолиберальных ценностях , — пояснил эксперт.

По его словам, результат «мегавыборов» — свидетельство политической стабильности. «Подавляющее большинство населения хочет атмосферу гармонии, а не войны , которую США и их приспешники пытались искусственно создать в Венесуэле, применяя схему гибридной войны начиная с 2013 года», — заявил «Известиям» Владимир Адрианза Салас.

Возможны споры

Примечательно, что, помимо оппозиции, впервые за 15 лет на выборы в Венесуэле прибыла миссия ЕС. Отчасти это сделало их легитимными для международного сообщества, значительная часть которого в 2019 году признало главой республики самопровозглашенного президента Хуана Гуайдо . Еще до проведения выборов Николас Мадуро попросил представителей Евросоюза проявить уважение к результатам. «Может ли международный наблюдатель в какой-либо стране вынести вердикт о законности национального и суверенного процесса страны? Нет, пусть спустится с облаков комиссия ЕС и уважает национальные принципы законности Венесуэлы», — заявил политик.

Глава делегации ЕС Изабель Сантос после посещения избирательных участков заявила журналистам, что всё проходит «в мирной обстановке» . Однако Дмитрий Розенталь в беседе с «Известиями» не исключил, что результаты голосования могут быть оспорены. Эксперт отметил, что оппозиция получила на этих муниципальных выборах меньше губернаторских постов, чем на прошлых. В 2017 году они победили в пяти штатах. Только одержавший победу оппозиционер в штате Сулия так и не стал губернатором из-за повторного голосования. «Так что еще непонятно, как оппозиция отреагирует на достаточно плачевный результат», — подчеркнул политолог.

— Неизвестно, как отреагирует и главный игрок западного полушария — США, которые могут эти выборы не признать. А Вашингтон все-таки обладает определенным влиянием , — заключил Дмитрий Розенталь.

Красная игра_4 На избирательном участке в Каракасе Фото: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Между тем Владимир Адрианза Салас напомнил, что глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель недавно заявил: «Выборы в Венесуэле не похожи на выборы в Швейцарии, мы хорошо знаем, что венесуэльский режим такой, какой он есть». Хотя, как подчеркнул эксперт, венесуэльская компьютеризованная избирательная система считается одной из лучших. В 2002 году 39-й президент США Джимми Картер назвал ее лучшей избирательной системой в мире.

— Стоит ожидать, что руководство США не признает результаты выборов, как это происходило с 2013 года, а руководство ЕС, внешняя политика которого зависит от Вашингтона, также не придаст им должного значения . Однако надо еще подождать их окончательного вердикта, — отметил политолог.

Что касается внутриполитической обстановки, как заявил «Известиям» испанский политолог Хосе Антонио Эхидо, правительство Венесуэлы, видимо, возобновит переговоры в Мексике с менее радикально настроенной частью оппозиции.

Напомним, отчасти эти выборы стали результатом начатых в августе 2021 года переговоров оппозиции и правительства на просторах Мексики и при содействии Норвегии. Тогда сторонам удалось заключить меморандум о взаимопонимании. Оппозиция и правительство Венесуэлы согласились с необходимостью гарантировать уважение политических прав, снятие санкций, отказ от насилия, защиту экономики и возможность участия в выборах. Однако в октябре правительство прервало переговоры с оппонентами из-за выдачи США соратника Николаса Мадуро колумбийского бизнесмена Алекса Сааба. Не исключено, что «мегавыборы» дадут сторонам повод возобновить диалог и прийти к мирному разрешению кризиса в стране.