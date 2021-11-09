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В МИД Венесуэлы выразили заинтересованность в визите Мадуро в Россию

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Каракас заинтересован в организации визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию и ответного визита президента РФ Владимира Путина в Венесуэлу. Об этом 9 ноября заявил глава МИД страны Феликс Пласенсия.

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«Надеюсь, что и президент Путин сможет когда-нибудь посетить Венесуэлу, последний раз он был у нас в 2010 году. У него всегда есть приглашение от президента Мадуро посетить нашу страну. Между Россией и Венесуэлой налажено стратегическое партнерство. Мы заинтересованы в организации как визита президента Мадуро в Россию, так и ответного визита президента Путина в Венесуэлу»,— сказал он «РИА Новости».

Кроме того, глава МИД Венесуэлы отметил, что президент Мадуро является большим другом российского лидера, однако в условиях пандемии коронавируса организация визитов значительно осложняется.

Ранее, 8 ноября, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с Феликсом Пласенсией заявил, что Россия направит наблюдателей на региональные выборы в Венесуэлу, которые пройдут 21 ноября. Он подчеркнул, что приглашение направить экспертов было направлено также Евросоюзу и ООН.

Помимо прочего, Лавров рассказал, что Россия и Венесуэла близки к реализации масштабных планов в нефтегазовой сфере. Кроме того, страны продолжат сотрудничество в сфере мирного использования космического пространства, в сфере транспорта, логистики, нефтегазовой сфере, сфере туризма

24 августа министр иностранных дел Венесуэлы рассказал, что на встрече с послом России в Каракасе Сергеем Мелик-Багдасаровым стороны обсудили сотрудничество между странами. Отмечалось, что государства и дальше будут укреплять стратегические отношения во всех областях и на всех международных площадках.

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