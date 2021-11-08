Лавров сообщил о совместных с Венесуэлой проектах в нефтегазовой сфере

Россия и Венесуэла близки к реализации масштабных планов в нефтегазовой сфере. Об этом 8 ноября заявил в ходе переговоров с главой МИД Венесуэлы Феликсом Пласенсией глава МИД РФ Сергей Лавров.

«У нас масштабные планы, которые мы сегодня обсудили, во всех областях двусторонних отношений», — отметил Лавров.

Также он подчеркнул, что МИД России намерен продолжить реализацию всех намеченных планов по линии комиссии высокого уровня в торгово-экономической и инвестиционной областях.

«Там действительно масштабные задумки, которые уже близки к реализации, включая сотрудничество в сфере мирного использования космического пространства, в сфере транспорта, логистики, нефтегазовой сфере, сфере туризма», — уточнил Лавров.

В августе Пласенсия и посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров обсудили сотрудничество между странами.

В июне Лавров сообщил, что Москва и Каракас продолжают переговоры по поставкам новых партий вооружений. Россия готова продолжать помогать латиноамериканской республике в сфере укрепления ее обороноспособности, отметил министр.