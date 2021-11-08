Россия направит наблюдателей на выборы в Венесуэлу

Россия направит наблюдателей на региональные выборы в Венесуэлу. Об этом в понедельник, 8 ноября, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с венесуэльским коллегой Феликсом Пласенсией.

Региональные и муниципальные выборы в Венесуэле пройдут 21 ноября.

«Мы готовы оказывать все необходимое содействие нашим друзьям в их проведении. Направим наших наблюдателей. Отмечаем, что приглашение направить соответствующих экспертов было направлено Евросоюзу и ООН. Рассчитываем, что эти приглашения также будут приняты», — сказал Лавров.

Ранее, 24 августа, Пласенсия рассказал, что на встрече с послом России в Каракасе Сергеем Мелик-Багдасаровым стороны обсудили сотрудничество между странами. Отмечалось, что Россия и Венесуэла продолжат укреплять свои стратегические отношения во всех сферах, во всех областях и на всех международных площадках.

До этого, 14 августа, в МИД РФ заявили, что Москва готова оказывать помощь в процессе диалога между правительством Венесуэлы и оппозицией при обращении сторон.

В ведомстве поприветствовали начало переговорного процесса между правительством Боливарианской Республикой Венесуэлы и Унитарной платформой Венесуэлы. Стороны подписали меморандум о взаимопонимании.

В начале 2019 года в Венесуэле начались акции протеста против президента Николоса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. На фоне волнений оппозиционер Хуан Гуайдо провозгласил себя главой государства. Его признали, в частности, США, Канада, Бразилия и Греция.

Ряд других государств, в том числе Россия, Китай и Мексика, поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента страны.