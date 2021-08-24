Послы Венесуэлы и РФ обсудили сотрудничество между странами

Вступивший в должность 20 августа министр иностранных дел Венесуэлы Феликс Пласенсия и посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров обсудили сотрудничество между странами. Об этом глава внешнеполитического ведомства Венесуэлы сообщил во вторник, 24 августа, на своей странице в Twitter.

«Мы провели первую встречу с послом РФ Сергеем Мелик-Багдасаровым, с которым мы обсудили основные вопросы двустороннего сотрудничества. Россия и Венесуэла продолжат укреплять свои стратегические отношения во всех сферах, во всех областях и на всех международных площадках», — написал он.

На сайте МИД РФ 14 августа опубликовали заявление, что Москва готова оказывать помощь в процессе диалога между правительством Венесуэлы и оппозицией при обращении сторон.

«Убеждены, что проблемы, стоящие перед этой страной, могут решить только сами венесуэльцы без деструктивного вмешательства извне. Россия готова оказывать процессу диалога необходимое содействие в соответствии с обращением сторон и норвежских посредников», — добавили в министерстве.

Днем ранее, 13 августа, стороны подписали меморандум о взаимопонимании. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в Twitter поблагодарил Мексику и Норвегию за посредничество в этом вопросе.