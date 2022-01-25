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В Роспотребнадзоре рассказали об опасности бессимптомных носителей «Омикрона»

Пшеничная: бессимптомные носители «Омикрон»-штамма могут быть опасны для окружающих
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При штамме коронавируса «Омикрон» бессимптомное течение заболевания может встречаться у тех, кто прошел курс вакцинации против COVID-19 или переболел. Такие пациенты могут представлять опасность. Об этом во вторник, 25 января, сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

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«Риск того, что бессимптомные представляют опасность для окружающих, имеется, поэтому по-прежнему сохраняется рекомендация по соблюдению масочного режима для всех, независимо от того, болел ли человек, прошел ли вакцинацию или не имеет иммунной защиты перед этой инфекцией», — приводит Lenta.ru слова Пшеничной.

Ранее в этот день врач и телеведущий Андрей Продеус заявил, что глаза всегда были уязвимым местом для инфекций, а большое количество попадания нового штамма коронавируса «Омикрон» через глаза связано с его большей контагиозностью. По его словам, глаза всегда были и остаются «воротами» для инфекций. Они могут попадать в организм через любые слизистые: рот, нос, глаза.

Также во вторник врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, что глаза можно промывать водой в качестве одной из мер борьбы с распространением «Омикрона». Кроме того, она рекомендовала чаще проводить влажную уборку.

25 января мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице доминирует штамм «Омикрон», однако вариант «Дельта» продолжает действовать.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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