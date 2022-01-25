Врач объяснил случаи проникновения «Омикрона» в организм через глаза

Глаза всегда были уязвимым местом для инфекций, а большое количество попадания нового штамма коронавируса «Омикрон» через глаза связано с его большей контагиозностью. Об этом во вторник, 25 января, «Известиям» рассказал врач и телеведущий Андрей Продеус.

По его словам, глаза всегда были и остаются «воротами» для инфекций. Они могут попадать в организм через любые слизистые: рот, нос, глаза.

«Рот и нос, конечно, остаются основными уязвимыми областями, но и со слизистой глаз тоже может начаться инфекционный процесс. Защитная экипировка, кроме масок и респираторов, всегда включает и очки», — подчеркнул Продеус.

При этом большее количество выявленных случаев «Омикрона», попавшего в организм через глаза связано не с его нацеленностью на них, а с тем, что он в принципе более контагиозный, чем предыдущие варианты коронавируса, уточнил врач.

Ранее во вторник врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, что глаза можно промывать водой в качестве одной из мер борьбы с распространением «Омикрона». Кроме того, она рекомендовала чаще проводить влажную уборку.

22 января правительство России утвердило план дополнительных мер для борьбы с «Омикрон»-штаммом инфекции. В частности, главы регионов РФ по поручению главы правительства Михаила Мишустина должны обеспечить исполнение плана и взять эту работу под личный контроль.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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