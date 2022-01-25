Врач назвала способ избежать попадания «Омикрона» в организм через глаза

Глаза можно промывать водой в качестве одной из мер борьбы с распространением «Омикрон»-штамма коронавируса, поскольку эта разновидность инфекции способна проникать в организм через глаза. Об этом врач-терапевт Людмила Лапа рассказала во вторник, 25 января.

«Особенно (глаза. — Ред.) защищать не надо, а лицо промывать нужно, когда приходим со встречи, с улицы. Глаза промывать надо также, как и руки. Что у нас не закрыто, то промываем дополнительно обычной водой. Это самое главное, чтобы не распространять все прелести «Омикрона», — сказала специалист в беседе с телеканалом «Звезда».

Также Лапа назвала правила, которые необходимо соблюдать, чтобы противостоять штамму «Омикрон».

«Обниматься не стоит и целоваться не стоит, сейчас запрет на это. И руки — передается через поверхности. Потому что садится он на поверхности в основном. Поэтому протираем поверхности. Полы надо чаще мыть, влажная уборка. То есть все это надо чаще делать», — заключила медик.

В России за сутки выявили 67 809 случаев COVID-19, госпитализированы 12 837 человек. Об этом во вторник, 25 января, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщает телеканал «360».

Наибольшее число случаев подтвержденной коронавирусной инфекции фиксируется в Москве (18 935), Санкт-Петербурге (9722) и Подмосковье (5769).

Выздоровели за сутки 26 404 человек. От последствий заболевания за 24 часа скончался 681 человек.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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