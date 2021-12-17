Режим заботы: 90-процентное ношение масок позволит победить COVID в Москве

Стопроцентное соблюдение масочного режима в Москве сократило бы число новых случаев коронавирусной инфекции к 31 декабря до 220 в день . Об этом говорят расчеты по математической модели Института проблем передачи информации РАН. Однако даже вполне реалистичный сценарий, при котором маски носят 50% москвичей, может снизить количество новых случаев заболевания до нескольких сотен к началу февраля следующего года, показали расчеты. Чтобы использование средств индивидуальной защиты изменило ход эпидемии, большинству нужно не только соблюдать меры предосторожности, но и делать это как следует, подчеркнули эксперты.

В режиме ношения

Ведущий научный сотрудник Института проблем передачи информации РАН и разработчик математической модели распространения COVID-19 в Москве Александр Соколов просчитал по просьбе «Известий», как будет меняться количество заболевших в городе в зависимости от того, какая доля жителей будет носить медицинские маски.

Если показатель составит 100%, к 31 декабря число новых случаев коронавируса в сутки в столице снизится до 220, а вскоре упадет до нуля , показали расчеты. Впрочем, довольно быстро победить пандемию можно и в случае, если маски будут носить 90% москвичей , показало моделирование. Тогда нуля новых заражений удастся достичь к 1 февраля 2022 года. Если же маски будут носить 50% москвичей, то 31 декабря будут выявлены 1,4 тыс. заболевших, спрогнозировала модель.

Расчеты были сделаны в соответствии с официальными данными о динамике эпидемии COVID-19 в столице до середины декабря: число новых случаев в сутки, темпы вакцинации, количество ежедневных тестов и так далее. В модель заложены и такие параметры, как регулярность контактов между горожанами, уровень миграции и другие значимые факторы. Также учтено, что в городе доминирует штамм «Дельта».

Если в Москве станет преобладать вариант «Омикрон», вероятно, модель предложит дольше носить маски , чтобы свести пандемию на нет. Конкретные сроки будут зависеть от степени заразности нового штамма и эффективности вакцин против него, которые пока неизвестны.

Режим заботы Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов

Понятно, что добиться стопроцентного соблюдения масочного режима практически невозможно. Однако полученные цифры хорошо иллюстрируют, насколько эффективным может оказаться ответственное отношение каждого человека к своему здоровью и здоровью окружающих, указал Александр Соколов.

Можно предположить, что представленные расчеты верны не только для столицы, но и для России в целом . Но стоит учитывать, что эпидемия в Москве опережает общероссийский тренд примерно на две недели. А условия жизни, определяющие скорость распространения коронавирусной инфекции, могут отличаться от региона к региону.

Модель имеет значение

Однозначно оценить эффективность масок сложно: в мире существует множество научных работ на эту тему с самыми разными результатами, которые к тому же зависят от конкретной модели средства защиты и того, правильно ли его используют. Свое исследование в 26 регионах страны проводили и специалисты Роспотребнадзора. В нем приняли участие 11 тыс. человек.

— Исследование ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора показывает, что риск заражения респираторными инфекциями при использовании маски снижается на 50% , — сказали «Известиям» в ведомстве.

Исходя из этой информации, можно сделать вывод, что ношение маски вдвое снижает индекс репродукции коронавируса, то есть среднее количество людей, которых заражает один носитель SARS-CoV-2. Если же встречаются два человека в масках, эффективность которых составляет 50%, то в сумме вероятность заражения падает до 25%. Эти данные были заложены в модель. Также для дальнейших прогнозов было необходимо определить, какое количество москвичей сейчас соблюдает масочный режим. По самым оптимистическим оценкам разработчика, на данный момент показатель вряд ли превышает 20%.

Режим заботы Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Расчеты также показали, что е сли ношение масок останется на сегодняшнем уровне, в Новый год количество случаев инфицирования в сутки будет на уровне 3,5 тыс., а в марте может вырасти до 5 тыс . Полный же отказ от средств защиты может привести к увеличению числа новых случаев до 5,6 тыс. к празднику. Более длительный прогноз говорит, что без использования масок к февралю 2022 года возможен скачок заболеваемости до уровня более 10 тыс. случаев в сутки.

Из анализа имеющихся данных можно сделать вывод, что каждые восемь человек, надевающих маски, снижают количество новых выявленных случаев COVID-19 на единицу. А 375 человек, соблюдающих масочный режим, согласно расчетам, снижают число умерших на одного человека. Для сравнения: каждые семь вакцинированных москвичей снижают число новых больных также на одного человека. А уменьшают количество смертей на единицу 350 привитых жителей города. Таким образом, с математической точки зрения результативность масок в борьбе с эпидемией сопоставима с эффективностью вакцинации.

Вопрос культуры

По мнению заведующего кафедрой общей психологии Московского института психоанализа Ивана Хватова, существует несколько причин, по которым граждане отказываются от ношения масок. Так, людям обычно не нравится, когда закрыта часть лица другого человека, потому что субъективная составляющая коммуникации в основном передается через мимику. А маска обедняет контакт и вызывает тревогу, потому что неизвестно, что за ней скрывается. Мужчины могут избегать масок, если им кажется, что это свидетельство слабости, а встречать опасность нужно «с открытым забралом», пояснил психолог.

Если бы использование средств индивидуальной защиты стало абсолютной нормой, то большинство бы ее соблюдало , полагает Иван Хватов. По его словам, изменить ситуацию может контроль за соблюдением масочного режима со стороны государства и высокие штрафы. Эффективность таких мер показала ситуация в Китае, резюмировал эксперт.

Режим заботы Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов

— Интуитивно понятно, что соблюдение людьми мер по защите будет способствовать затуханию пандемии. Применение масок и респираторов приведет к снижению числа инфицированных, и, как следствие, госпитализированных и умерших, — добавил заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов.