МИД Канады отозвал семьи дипломатов с Украины

Канада решила отозвать семьи дипломатических работников с Украины на фоне «дестабилизирующей деятельности» в стране и вокруг нее. Об этом сообщается во вторник, 25 января, в официальном заявлении на сайте канадского МИД.

«Мы приняли решение временно отозвать из страны детей сотрудников посольства Канады в возрасте до 18 лет и сопровождающих их членов семьи», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в министерстве и посольстве Канады в Киеве продолжат следить за развитием событий.

В последние недели в западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

При этом подобные заявления со стороны Запада начали все чаще звучать после требования Москвы остановить распространение НАТО на восток и убрать ракетные установки от границ РФ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что о ситуации на Украине и якобы планируемом Россией нападении ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией». Он подчеркивал, что к эскалации напряженности на Украине приводят действия Вашингтона и НАТО.

Накануне МИД Украины сообщил, что власти Германии уведомили внешнеполитическое ведомство министерство иностранных дел о намерении эвакуировать часть дипломатического корпуса и работников немецкого посольства в Киеве.

23 января Госдеп США распорядился начать добровольный отъезд части американского дипперсонала и членов семей дипломатов с территории Украины. Кроме того, Госдепартамент выпустил рекомендацию, в которой американским гражданам посоветовали не путешествовать в РФ из-за «сохраняющейся напряженности» на российско-украинской границе.

Представитель Госдепа указал на то, что в случае эскалации напряженности на Украине власти Соединенных Штатов не смогут вывезти своих граждан из страны. Как уточнялось, Москва «может создать ложный предлог для вторжения на Украину», однако «остаются неизвестными наверняка намерения президента РФ».

При этом в МИД Украины назвали преждевременным решение Госдепартамента. По данным ведомства, фактически кардинальных изменений в ситуации безопасности в последнее время не произошло.

21 января на переговорах госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова, российский министр призвал госсекретаря не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся российской агрессии на Украине, а заставить Киев выполнять Минские соглашения.

20 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на то, что заявления США о якобы подготовке наступления России на Украину делаются с целью создания информационного прикрытия для подготовки их собственных масштабных провокаций, в том числе военного характера, которые могут иметь самые трагические последствия для региональной и глобальной безопасности.

Ранее в США заявляли, что Россия якобы сама готовилась эвакуировать семьи своих дипломатов с Украины в конце декабря — начале января. Но в Министерстве внутренних дел РФ опровергли эту информацию и сообщили, что российское посольство в Киеве работает в штатном режиме.