ФРГ уведомила Украину о намерении начать эвакуацию дипломатов

Власти Германии уведомили министерство иностранных дел Украины о намерении эвакуировать часть дипломатического корпуса и работников немецкого посольства в Киеве. Об этом в понедельник, 24 января, сообщается на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

«По состоянию на 24 января, только четыре государства уведомили МИД Украины о намерениях эвакуировать членов семей и часть сотрудников или разрешить им добровольно покинуть украинскую территорию — США, Великобритания, Австралия и Германия», — говорится в заявлении МИД Украины.

В документе также отмечается, что в настоящее время остальные страны, Евросоюз, ОБСЕ, Совет Европы, ООН, НАТО и представительства иных международных и региональных организаций заявили об отсутствии на текущем этапе намерений эвакуировать или сократить персонал, учитывая отсутствие достаточных причин для этого.

Эвакуация происходит якобы на фоне сохраняющейся угрозы нападения России на Украину. При этом подобные заявления со стороны Запада начали все чаще звучать после требования Москвы остановить распространение НАТО на восток и убрать ракетные установки от границ РФ.

Так, 23 января Госдеп США распорядился начать добровольный отъезд части американского дипперсонала и членов семей дипломатов с территории Украины. Кроме того, Госдепартамент выпустил рекомендацию, в которой американским гражданам посоветовали не путешествовать в РФ из-за «сохраняющейся напряженности» на российско-украинской границе.

Представитель Госдепа указал на то, что в случае эскалации напряженности на Украине власти Соединенных Штатов не смогут вывезти своих граждан из страны. Как уточнялось, Москва «может создать ложный предлог для вторжения на Украину», однако «остаются неизвестными наверняка намерения президента РФ».

При этом в МИД Украины назвали преждевременным решение Госдепартамента. По данным ведомства, фактически кардинальных изменений в ситуации безопасности в последнее время не произошло.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 24 января, комментируя заявление американского внешнеполитического ведомства об эвакуации дипломатов, подчеркнул, что действия США и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине. Он отметил, что несколько дней назад был вброс, что Россия эвакуирует своих дипломатов, а в итоге всё свелось к рекомендации Госдепа.

21 января на переговорах госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова, российский министр призвал госсекретаря не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся российской агрессии на Украине, а заставить Киев выполнять Минские соглашения.

20 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на то, что заявления США о якобы подготовке наступления России на Украину делаются с целью создания информационного прикрытия для подготовки их собственных масштабных провокаций, в том числе военного характера, которые могут иметь самые трагические последствия для региональной и глобальной безопасности.

Ранее в США заявляли, что Россия якобы сама готовилась эвакуировать семьи своих дипломатов с Украины в конце декабря — начале января. Но в Министерстве внутренних дел РФ опровергли эту информацию и сообщили, что российское посольство в Киеве работает в штатном режиме.

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах вторжения РФ на Украину. Так, 7 января The New York Times составила и опубликовала карту с якобы расположением российских войск вдоль границы с Украиной.

Москва неоднократно отвергала подобные данные. 23 декабря 2021 года во время пресс-конференции Владимир Путин ответил на вопрос о якобы планах по вторжению на Украину. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона готовит новую операцию в Донбассе.