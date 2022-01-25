«Газпром» нарастил транзит газа через Украину в Европу

С начала недели «Газпром» увеличил транзит газа через Украину в страны Европы. Об этом 25 января сообщил «Оператор ГТС Украины» и словацкий оператор ГТС Eustream.

Прокачка могла увеличиться на 22%.

В понедельник, 24 января, заявки на входе в газотранспортную систему Украины составляли 58,75 млн кубометров в сутки против 47,98 млн 21 января, отмечает «Газета.Ru».

Транзит газа через Украину в Словакию вырос еще больше — на 26%. В период с 21 января через пограничный пункт между Словакией и Украиной было прокачено 33,39 млн кубометров, 24 января — уже 42,07 млн.

17 января «Газпром» не бронировал дополнительный транзит газа через Украину и Польшу. На торгах «Оператор ГТС Украины» предложил транзитные мощности на февраль в объеме до 9,8 млн куб. м в сутки через газораспределительную станцию «Суджа» и до 5,2 млн куб. м в сутки через «Сохрановку».

Предложения остались не востребованы.

Накануне газета The Times, ссылаясь на источники в британском кабмине, сообщила об опасении властей по поводу сокращения поставок газа в Европу в случае введения жестких санкций в отношении России.

Как в тот же день заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, опасения властей Великобритании являются «фейковой истерией». Россия всегда была для Европы «надежным гарантом энергобезопасности», даже в самые нелегкие моменты отношений, напомнил он.

18 января в Wintershall Dea, крупнейшей немецкой нефтегазовой компании, комментируя причины газового кризиса в Европе, напомнили, что «Газпром» уже более 30 лет является надежным поставщиком российского газа. Одним из основных факторов, оказавших влияние на газовый кризис в Европе, стал рост спроса на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, отметили там.

В конце декабря председатель комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития РФ Виктор Хайков подчеркивал, что «Газпром» полностью выполняет свои обязательства по поставкам газа в Европу по заключенным контрактам. С ним согласился замдиректора Института Европы РАН Владислав Белов, по словам которого компания исполняет все обязательства по снабжению Европы газом и даже поставила туда дополнительные объемы.