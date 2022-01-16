Давление на газ: что стоит за обвинениями РФ в европейском энергокризисе

Российские поставщики не только выполнили все контрактные обязательства перед европейскими партнерами, но и увеличили поставки в страны Старого Света. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя очередные обвинения в адрес Москвы в намерении усугубить и без того непростую ситуацию на энергорынке ЕС. На прошлой неделе в СМИ появилось заявление главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля об "элементах напряженности", появившихся из-за "поведения России". При этом, по мнению отраслевых российских и западных экспертов, энергокризису предшествовали спекуляции с газом самих европейцев. Что же касается обвинений в отношении РФ — их аналитики называют частью антироссийской пропагандистской кампании и попыткой скрыть сделанные экономические ошибки.

С больной головы

На днях очередной представитель Запада — на этот раз глава МЭА Фатих Бироль — обвинил Россию в энергетическом кризисе в Европе. По его мнению, РФ сдерживала объемы поставок газа в Европу в период «повышенной геополитической напряженности». Иными словами, именно Москва якобы спровоцировала энергетический кризис в политических целях, о чем и написала в итоге Financial Times.



— Мы считаем, что из-за поведения России на европейском газовом рынке существуют сильные элементы напряженности, — сказал Фатих Бироль. — Отмечу, что сегодняшние низкие потоки российского газа в Европу совпадают с обострением геополитической напряженности вокруг Украины.

По мнению главы МЭА, нынешний дефицит газа в хранилищах Европы «в значительной степени связан с "Газпромом"». На сегодняшний день хранилища заполнены лишь на 50% по сравнению с обычным уровнем для января в 70%. Он также добавил, что низкий уровень хранения на объектах компании в ЕС составляет половину дефицита в регионе, хотя на хранилища «Газпрома» приходится лишь 10% от общей емкости хранения в Европе. По словам Фатиха Бироля, Россия могла бы нарастить поставки как минимум на треть по сравнению с текущими объемами, то есть на 3 млрд кубометров в месяц.



Надо сразу сказать, что подобного рода заявления звучат далеко не первый раз. Осенью 2021-го группа депутатов Европейского парламента заявила, что российский газовый гигант может быть виновен в рекордном росте цен на газ в ЕС и использовать его в своих целях. Законодатели призвали Еврокомиссию расследовать роль «Газпрома» в сложившейся ситуации. Они даже направили письмо исполнительному вице-президенту комиссии ЕС Маргрет Вестагер и комиссару по энергетике Кадри Симсон, в котором призвали «срочно начать расследование возможных преднамеренных манипуляций на рынке со стороны «Газпрома» и потенциального нарушения правил конкуренции ЕС».



Однако, как напомнил гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, несмотря на обещания провести расследование, которые Еврокомиссия дала еще в сентябре, так ничего сделано и не было.



— В Еврокомиссии говорят, что в 2049 году они отменят долгосрочные контракты, заявляют о проведении расследования махинаций на рынке и не проводят, «Северный поток — 2» не сертифицируют. То есть яростно отстаивают спотовую модель рынка, которая как раз в этот отопительный сезон доказала свою рискованность и ненадежность, — отметил эксперт. — А ведь сегодня мы наблюдаем серьезный кризис спотовой системы. Но в зеркало никто смотреть не хочет, поэтому и валят с больной головы на здоровую. И это при том, что «Газпром» заявляет о готовности подписывать новые долгосрочные контракты или приложения к действующим.

От слов к цифрам

Тем временем по итогам 2021 года «Газпром» увеличил экспорт в дальнее зарубежье на 5,8 млрд куб. м — до 185,1 млрд куб. м, что стало четвертым результатом в истории компании, ранее сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер. По его словам, закупку российского трубопроводного газа нарастили 15 стран, а самый большой прирост показателя обеспечили крупнейшие потребители российского ресурса — Германия (+10,5%), Италия (+20,3%) и Турция (+63%).

Кроме того, спрос на топливо в прошлом году вырос и в других странах, включая РФ. Приоритет для «Газпрома» — удовлетворение спроса отечественных потребителей, это обязанность компании в соответствии с российским законодательством. На внутренний рынок «Газпром» в 2021-м поставил на 30 млрд куб. м газа больше, чем годом ранее. А еще летом компания должна была подготовить к зиме российские подземные хранилища. Из них, как и в Европе, прошлой зимой тоже был поднят рекордный объем газа (более 60 млрд куб. м).



В ответ на заявление Фатиха Бироля российский вице-премьер Александр Новак отметил, что Россия может поставлять в Европу и больше газа — ресурсы у нашей страны огромные. Но любая добыча — это прежде всего инвестиционный проект, который требует времени.

— Должна быть понятная сбытовая политика. Поэтому мы всегда выступали за то, чтобы долгосрочные контракты в первую очередь были той системы энергобезопасности потребителей, которые используют такие энергоносители, — отметил он.



Александр Новак также подчеркнул, что ни «Газпром», ни Россия не виноваты в случившемся в Европе энергетическом кризисе. На развитие ситуации в ЕС повлияла долгая зима, которая заставила поднять из подземных газовых хранилищ (ПХГ) значительные объемы газа. Кроме того, мировая экономика стала восстанавливаться, а сжиженный газ — прежде всего из США — ушел на азиатские рынки, добавил вице-премьер.

— Меня, конечно, несколько удивило заявление руководителя такой уважаемой международной организации, как МЭА, который пытается переложить с больной головы на здоровую проблемы, которые возникли сегодня у европейских потребителей, — ответил на обвинения Александр Новак.

"Известия" направили запросы в «Газпром», Wintershall, OMV и Минэнерго.

Свои спекуляции и свои ошибки

Интересно, что все обвинения, по словам заместителя гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, звучат от тех, кто на протяжении многих лет занимается деструктивной деятельностью по отношению к российско-европейскому энергосотрудничеству.

— Если бы «Газпром» действительно не выполнял свои обязательства по поставкам, уже были бы жалобы клиентов и репрессивные действия от регуляторов, — пояснил эксперт. — Поэтому все это часть антироссийской пропагандистской кампании, которая никак не подкреплена фактами. Более того, даже видно, как их специально передергивают.

К примеру, в начале года европейские клиенты «Газпрома» из-за роста цен и резкого сокращения спроса на рынке ЕС уменьшили заявки и отбор газа даже по действующим контрактам. При этом людям нужно как-то объяснять, почему их платежки за газ и электроэнергию выросли в разы — отсюда и появляются обвинения в адрес России, уверен Алексей Гривач.

— Это введение в заблуждение, спекуляция на фоне напряженных отношений между Россией и коллективным Западом, попытки обвинения РФ в том, что она агрессивно себя ведет по отношению к партнерам, — оценил происходящее в беседе с «Известиями» замдиректора Института Европы РАН, руководитель Центра германских исследований Владислав Белов.

Это первый кризис, который был вызван покупателями, подчеркнул эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович.



— Сначала европейские регуляторы настаивали на переходе от долгосрочных контрактов к спотовому рынку, а затем существенную роль сыграл ускоренный энергопереход, — пояснил он.

При этом с отечественными экспертами соглашаются и западные специалисты. По словам австрийского политолога и эксперта в области Восточной Европы и России Герхарда Манготта, нехватка газа на европейском рынке связана с климатическими и коммерческими факторами, но не была вызвана деятельностью «Газпрома».



— Компания выполняет свои контрактные обязательства по поставкам. То, что она не делает, — это не поставляет дополнительный газ в Европу за пределами договорных объемов, например, предлагает его на спотовом рынке. «Газпром» мог бы это сделать, но юридически не обязан. Возможно, позиция России связана с разногласиями между Россией и ЕС по вопросам политики газового рынка. Это, безусловно, включает в себя позицию различных европейских государств по остановке проекта газопровода «Северный поток — 2», — рассказал специалист «Известиям».

Эксперт по энергетике брюссельского аналитического центра CEPS Кристиан Эгенхофер также удивляется риторике европейских регуляторов.



— Сложилась ситуация, которую я как политик, как гражданин этой страны и как потребитель могу оценить, как изумительную. В эти дни уже готов новый потрясающий газопровод из России в Германию, а через нее во все европейские страны. И он бездействует. Он стоит пустой как раз в тот момент, когда у нас тут ситуация с ценами пугает. И это странная ситуация, меня лично она изумляет, — отметил он.

Эксперт также задался вопросом, понимают ли что-нибудь в бизнесе люди, обвиняющие «Газпром» в кризисе, который не только осуществляет контрактные поставки, но и увеличивает их.



— Бизнес — это когда у вас есть контракт, и вы получаете то, что хотели, за что заплатили и что прописано в контракте. Ради этого и заключаются договоры. Если вам понадобилось больше, посмотрите на рынок, и не надо обвинять «Газпром» в том, что он не продает вам новый газ по цене, указанной в договоре. «Газпром» и так дает больше, чем нужно, и сам теряет на этом, — отметил Кристиан Эгенхофер.

По словам немецкого политолога Александра Рара, к газовому кризису на самом деле привели действия европейских чиновников. Во-первых, из-за политики энгергоперехода — со спросом не справились возобновляемые источники энергии (ВИЭ).



— Они не хотят признаться в своей ошибке, в своих просчетах. Поэтому им нужен стрелочник, нужна страна-враг, кто-то, кто виноват. Россия, к сожалению, для Европы идеально подходит в роли мальчика для битья, — сказал он.

Эксперт также объяснил, почему РФ не очень устраивает продажа газа на спотовом рынке.



— Россия десятилетиями надежно поставляет газ в ЕС. Но Россия тоже несет большие риски, потому что должна добывать газ, вкладывать большие деньги в разработку газовых месторождений, строить инфраструктуру для прокачки газа в Европу, поэтому она логично думает и говорит, что мы будем это делать при работе по контракту — когда будем знать, сколько газа вы в Европе будете закупать, — отметил Александр Рар.



Жители ЕС уже выражают свое недовольство ростом цен, поэтому чиновникам приходится искать виноватых, добавил он. Эксперт согласен с мнением, что к энергетическому кризису привели действия самих европейцев.



— Есть много спекуляций, которыми занимаются сами торговцы газом из ЕС. Они понимают, что сейчас цена высокая, можно его продать, и можно опустошить, чтобы продать, — сказал политолог.

Поставки газа могли бы увеличиться с запуском «Северного потока — 2» — и тут все зависит от самих европейцев, добавил он.