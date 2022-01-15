Медленный газ: Европа обвинила Россию в обострении энергетического кризиса

Европейские подземные хранилища газа опустели более чем на 50%. По данным Gas Infrastructure Europe, год и два назад показатели были выше — 65% и 83%. В то же время в начале 2022-го Россия сократила поставки топлива в Европу, а «Газпром» перестал бронировать дополнительные транзитные мощности. На этом фоне глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль обвинил российскую компанию в энергетическом кризисе, который обострился осенью из-за резкого роста спотовых цен на газ. По его словам, Москва может увеличить объемы поставок, но не делает это. Эксперты уверены: ЕС сам способствовал возникновению такой ситуации. Что на самом деле стало причиной дефицита газа в Европе и почему «Газпром» не хочет экспортировать топливо на спотовый рынок — в материале «Известий».

Газовый дефицит

Напряженность на европейском газовом рынке начала расти осенью. Спотовые цены на топливо взлетели, а в декабре превысили 2 тыс. долларов за тысячу кубометров. По мнению экспертов, на ситуацию повлияли несколько причин: повышение спроса на сырье в Азии, снижении генерации энергии на европейских ветряных электростанциях и низкий уровень запасов в хранилищах (ПГХ). По данным на середину октября, они были заполнены на 71% от уровня 2020 года.

На 12 января ПГХ в Европе заполнены всего на 49,33%. Потребность в топливе подстегивает низкая температура. 21 декабря в моменте стоимость фьючерсов взлетела до исторического максимума — почти 2200 долларов за тысячу кубометров. Как отмечают наблюдатели, если темпы отбора сохранятся, к марту-апрелю хранилища почти опустеют. О том, что газ в Европе может закончиться за два месяца, сообщал в начале года и Bloomberg.

На этом фоне глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль обвинил «Газпром» в обострении энергетического кризиса в Европе. По его словам, компания может увеличить поставки минимум на треть, но не делает этого.

— Хотя мы понимаем, что «Газпром» выполняет свои договорные обязательства по долгосрочным контрактам, он сократил спотовые продажи в Европу, и это несмотря на то, что цены по долгосрочным контрактам «Газпрома» значительно ниже текущих уровней спотовых цен. Из-за поведения России на европейском газовом рынке сильная напряженность, — сказал он журналистам.

В декабре еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони на конференции «Международные диалоги» в Риме сообщил, что поставки российского газа в страны Европейского союза в октябре-ноябре 2021 года сократились на 25% по сравнению с 2020 годом. До этого в сентябре Старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштайн тоже заявил, что объемы экспорта со стороны России «необъяснимо низки, если сравнивать с предыдущими годами и тем, что та сторона могла бы обеспечить». Он обвинил Москву в попытках использовать энергетический кризис для укрепления своих позиций по газопроводу «Северный поток — 2».

В том же месяце группа депутатов Европарламента заявила, что «Газпром» может быть виноват в рекордном росте цен на газ в Европе и использовать его в своих целях. Они призвали провести специальное расследование.

Но эксперты уверены: причиной сложившегося дефицита газа стала политика европейских властей, решивших отказаться от долгосрочных контрактов в пользу коротких спотовых. Во многие страны ЕС российская компания в 2021 году не сократила, а нарастила экспорт — в Германию, Италию, Турцию, Болгарию, Сербию, Данию, Финляндию и Польшу. Как сказал «Известиям» заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, господин Бироль не впервые выдает такие обвинения и плохо понимает газовый бизнес. Слова главы МЭА, добавил он, слабо подкреплены фактами.

— «Газпром» поставляет газ в Европу в соответствии с контрактными обязательствами и заявками европейских клиентов. Они это подтверждают. Если бы компания не выполнила какую-то заявку, в медиа тут же поднялся бы вихрь, и уже предпринимались бы репрессивные меры со стороны регулятора. Всего этого нет, потому что нет факта деяния. Заявления о том, что «Газпром» мог бы увеличить поставки… Конечно, все бы, наверное, могли, если бы были соответствующие контракты. Когда из Европы на протяжении нескольких месяцев или кварталов «утекал» сжиженный природный газ (СПГ), уходил на другие рынки — Бразилии, Китая, других стран азиатского региона, господин Бироль почему-то не говорил, что поставщики СПГ могли бы увеличить экспорт в Европу и остановить рост цен, который начался задолго до старта отопительного сезона, — подчеркнул Гривач.

Провальная политика

В первой половине января забронированные «Газпромом» мощности газопровода Ямал-Европа не использовались, но не потому что компания отказалась от поставок, пояснил «Известиям» заместитель директора Института Европы РАН, руководитель Центра германских исследований Владислав Белов.

— Просто никто не хотел закупать газ у «Газпрома» по высоким спотовым ценам, хотя и снизившимся в связи с поставками СПГ из США. И «Газпром» оплатил воздух, за первые две недели января не смог ничего продать. Обвинения в том, что он не поставляет топливо в 2022 году, — это неправда, введение в заблуждение и спекуляция. По состоянию на 31 декабря 2021 года «Газпром» не только выполнил все свои обязательства, но и, согласно официальным данным, поставил дополнительные объемы газа в Европу, где одним из основных клиентов является Германия. Никто из официальных представителей Германии ни разу не заявлял, что компания не допоставила определенный объем топлива. Более того, есть информация, что часть газа, поставленная в Германию, потом реверсом шла в Польшу и Украину, — сказал он.

Основные бенефициары, которые проводят сделки по спотовым ценам, — поставщики СПГ. За сжиженный газ борются и азиатские покупатели, что тоже повлияло на стоимость топлива. При этом поставки по долгосрочным контрактам с «Газпромом» обходятся европейским клиентам дешевле, чем сейчас по споту.

По словам немецкого журналиста, политолога и историка Александра Рара, ставка ЕС на возобновляемые источники энергии (ветер, солнце) себя не оправдала, поэтому нужен какой-то внешний враг, чтобы не признавать ошибки. Москва, отметил он, подходит под роль виноватой.

— Россия десятилетиями надежно поставляет газ в ЕС, но она тоже несет большие риски, потому что должна этот газ добывать, вкладывать большие деньги в разработку газовых месторождений и строить инфраструктуру. Поэтому логично говорит: будем экспортировать, но только по контрактам, тогда мы будем знать, какой объем нужен, сколько вы заплатите и сколько мы сможем вложить в разработку месторождений. А ЕС говорит: мы не будем так зависеть от России и создадим спотовый рынок: хотим — покупаем, не хотим — не покупаем. Но Россия на авось никакой газ в Европу качать не хочет. Она настаивает на том, чтобы по логике этого бизнеса весь газ шел по контрактам.

С ним согласен эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович. По его словам, «Газпром» вероятно мог бы сейчас поставлять топливо на спотовый рынок без контрактов, но ему это невыгодно.

— Почему он должен это сделать? К нему что как-то хорошо относятся в Европе, сертифицируют «Северный поток — 2»? Нет. Обязательств поставлять газ нет. Если он поставит дополнительные объемы газа через механизм спотов, то цены упадут. Возникает вопрос: «Газпром» продает или покупает? Если продает, почему он должен быть заинтересован в падении цен? Это то же самое, что обвинять какого-нибудь фермера в том, что он не привез мясо на рынок, а оставил себе или продал в другом городе. Но это его право, если не было обязательств поставлять мясо по долгосрочным контрактам. То же самое и с газом. А если по принципу «в этот год хотим, а в следующий год не хотим» — а столько тогда России нужно вкладывать в производство? Нам же нужно четко это понимать.

Надежды без договоренностей

Доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский написал в Facebook, что ЕС исходит из ошибочного понимания роли компании на европейском рынке.

«Фактически «Газпром» обвиняют в том, что он не выполнил функцию гарантирующего поставщика, или «поставщика последней надежды» и своими дополнительными поставками не ликвидировал дисбаланс, возникший на европейском рынке не по его вине. […] Европейские власти не обращались к «Газпрому» с предложением взять на себя роль гарантирующего поставщика. Более того, концепция энергобезопасности ЕС за последние годы выдвинула в качестве главной задачи снижение энергозависимости от России, со всеми вытекающими из этого выводами для нас», — пояснил он.

Кричевский напомнил, что приоритет для «Газпрома» и его обязанность — удовлетворение спроса российских потребителей. В 2021 году компания поставила на внутренний рынок на 30 млрд кубометров газа больше, чем в 2020-м, отметил он.

«Что касается построенного газопровода «Северный поток – 2», нет причин искать злой умысел. «Северный поток – 2» сейчас проходит сертификацию, как того требует европейское законодательство, а все решения принимаются компетентными органами Германии», — написал эксперт.

Как отметил в беседе с «Известиями» политолог, заведующий кафедрой политологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин, обвинения европейских властей — политические манипуляции и не имеют под собой оснований .

— Газ — это совсем другой товар. Это не часы, трусы, туфли и галстуки. Надо сначала заключить договор, а потом мы будем добывать и поставлять. Но такого понимания нет, есть сплошные обвинения, якобы мы специально не даем. Но это же смешно. Что вам мешает сертифицировать «Северный поток — 2»? Ничего не мешает. Это политические действия, которые создают сложности для сертификации, тем самым повышают стоимость газа на рынке.

Ситуация с «Северным потоком — 2», который полностью готов к эксплуатации, но до сих пор не заработал, удивляет и политика, основателя и руководителя немецкой партии «Новая середина» Кристофера Херстля.

— В эти дни уже готов новый потрясающий двойной газопровод из России в Германию, а через нее во все европейские страны. И он бездействует. Он стоит пустой как раз в тот момент, когда у нас тут ситуация с ценами пугает. И это странная ситуация, меня лично она изумляет. Я пониманию, что против «Газпрома» выдвигают множество обвинений, и не только против него, но и против России, и против Путина, которого вообще обвиняют всякий раз, когда в Европе что-то идет не так. Такая ситуация. И я не понимаю, почему этот кризис до сих пор продолжается, несмотря на то, что «Газпром» и «Северный поток — 2» готовы полностью предоставить газ сразу по двум линиям и не делают этого только из-за проблем, которые чинит европейская и немецкая стороны.