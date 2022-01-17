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«Газпром» не стал бронировать на февраль дополнительный транзит через Украину

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Российская компания «Газпром» не стала бронировать дополнительные мощности для поставок голубого топлива через Украину. Кроме того, не заказана прокачка через Польшу по газопроводу Ямал–Европа. Об этом свидетельствуют 17 января данные платформ RBP и GSA Platform.

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Отмечается, что на торгах «Оператор ГТС Украины» предложил транзитные мощности на февраль в объеме до 9,8 млн куб. м в сутки через газораспределительную станцию «Суджа» и до 5,2 млн куб. м в сутки через «Сохрановку».

Однако эти предложения остались не востребованы. Аукцион состоялся в дополнение к бронированию на основе контракта на 40 млрд куб. м на год.

Ранее «Газпром» не стал заказывать дополнительную транзитную мощность через Украину в январе 2022 года.

23 декабря президент России Владимир Путин подчеркнул, что «Газпром» не бронировал прокачку по газопроводу Ямал–Европа, потому что контрагенты и компании, которые покупают газ по данному маршруту, не выставили заявок на покупку. При этом российский лидер указал на основания предполагать, что возвращаемый реверсом из ФРГ в Польшу газ позже идет на Украину.

12 января агентство Bloomberg сообщило, что глава МЭА Фатих Бироль обвинил «Газпром» в энергетическом кризисе в Европе. Бироль заявил, что «Газпром» может увеличить поставки в Европу как минимум на треть, но якобы не делает этого, что создает напряженность на европейском энергорынке.

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявлял, что все обвинения в адрес России и «Газпрома» в том, что страна дает мало газа на европейский рынок, являются абсолютно беспочвенными, неприемлемыми и не соответствующими действительности.

15 января депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Олег Матвейчев заявил, что в энергокризисе в Европе виноваты сами европейцы и американцы, обвинения в адрес «Газпрома» звучат из-за необходимости найти «козла отпущения».

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