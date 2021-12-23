Путин оценил обвинения Запада в адрес России из-за газового кризиса

Правда в обвинениях Запада в адрес России относительно газового кризиса в Европе отсутствует. Об этом в ходе ежегодной пресс-конференции, которая проходит 23 декабря, заявил президент России Владимир Путин.

«Конечно нет. Никакой здесь правды нет, это просто попытка с ног на голову всё поставить <…> да врут всё время <…> «Газпром» поставляет весь объем, который запрашивают наши контрагенты по имеющимся контрактам», — сказал Путин.

Он также добавил, что много факторов оказали влияние на рост цен на газ в Европе, в частности неблагоприятная погода. При этом власти, по словам президента, «кошмарят свои нефтегазодобывающие компании», а те не вкладывают деньги в расширение добычи.

Вместе с тем Путин прокомментировал обвинения в адрес «Газпрома» относительно того, что компания отказалась бронировать на 23 декабря мощности Ямал–Европы.

22 и 21 декабря холдинг также отказался от этого бронирования, после чего транзит газа в Германию по газопроводу был приостановлен. Затем начался обратный реверс.

«Я вижу эти обвинения в адрес России и «Газпрома», что «Газпром» второй или третий день подряд не забронировал график для поставок газа в Европу по этому маршруту <…> Но просто это переходит всякие границы. Ведь он не забронировал этот трафик, потому что те его контрагенты и компании, а это, прежде всего, немецкие и французские, которые покупают газ по этому маршруту, не выставили заявок на покупку», — пояснил российский лидер.

При этом Путин указал на основания предполагать, что возвращаемый реверсом из ФРГ в Польшу газ позже идет на Украину.

«Есть все основания полагать, что газ идет на Украину. Может, обратиться в инстанции и разобраться? Может, лучше подавать в Европу, чем пытаться кому-то там поддержать штаны?» — заключил глава государства.

21 декабря биржевая цена на газ в Европе впервые в истории преодолела отметку в $2000 за 1 тыс. куб. м. Спустя два дня цена фьючерсов на газ в Европе составила $1600 за 1 тыс. куб. м.

Как отмечали эксперты, сильное влияние на стоимость топлива в Европе оказали низкие запасы газа в европейских подземных хранилищах, а также приближение холодов. Так, по словам председателя комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития Виктора Хайкова, еще одним серьезным фактором роста цен на голубое топливо стала политика Европы по отказу от долгосрочных контрактов на его поставку в пользу спотовых — это привело к дефициту данного ресурса.

17 декабря президент Сербии Александр Вучич заявил, что энергокризис и рост цен на электроэнергию вызваны глупыми и безответственными заявлениями европейских политиков. По его словам, Сербию спасло строительство на своей территории «Балканского потока», за что страна получила скидку на газ от России.

Владимир Путин проводит пресс-конференцию в 17-й раз. На мероприятие аккредитованы 507 журналистов, в том числе представители изданий, признанных в России СМИ-иноагентами.

Президент России проводит встречу с журналистами в формате большой пресс-конференции ежегодно с 2001 года. Мероприятие не проходило только в период, когда Путин занимал пост премьер-министра, то есть с мая 2008 по май 2012 года.