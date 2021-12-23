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Цены фьючерсов на газ в Европе упали ниже $1600 за 1 тыс. кубометров

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В четверг, 23 декабря, цена фьючерсов на газ в Европе упали на 21%, до $1600 за 1 тыс. кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

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Так, цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $1599,8 за 1 тыс. куб. м, или €136,555 за 1 МВт•ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару).

Общее снижение стоимости газа с начала дня превысило 21%.

21 декабря биржевая цена на газ в Европе впервые в истории преодолела отметку в $2000 за 1 тыс. куб. м.

Как отмечали эксперты, сильное влияние на стоимость топлива в Европе оказали низкие запасы газа в европейских подземных хранилищах, а также приближение холодов. Так, по словам председателя комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития Виктора Хайкова, еще одним серьезным фактором роста цен на голубое топливо стала политика Европы по отказу от долгосрочных контрактов на его поставку в пользу спотовых — это привело к дефициту данного ресурса. Также он указал на «непродуманную ставку» Брюсселя на возобновляемые источники энергии, такие как солнце и ветер, притом что за последние два дня ветрогенерация в Европе снизилась в два раза.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович говорил «Известиям», что цены газовых фьючерсов на бирже могут взлететь до любого уровня, но они являются спекулятивными и только небольшая часть газа продается по такой цене.

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