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«Газпром» ответил на обвинения в недостаточных поставках газа в ЕС

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Обвинения в адрес России и «Газпрома» в недостаточных объемах поставок газа на рынок Европы не соответствуют действительности. Об этом заявил в субботу, 25 декабря, официальный представитель компании Сергей Куприянов.

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«Все обвинения в адрес России и «Газпрома» в том, что мы даем мало газа на европейский рынок, являются абсолютно беспочвенными и неприемлемы, и не соответствующими действительности. А проще говоря, вранье и ложь», — отметил он в эфире телеканала «Россия-1».

Куприянов добавил, что Европе «лучше посмотреться в зеркало», так как все проблемы она создает себе сама.

Кроме того, представитель «Газпрома» сообщил, что российская компания поставила в 2021 году в Германию 50,2 млрд кубометров, что на 5,3% больше по сравнению с прошлым годом.

Показатели поставок природного газа в текущем году, по его словам, превысили прошлогодние показатели в Турции, Болгарии, Сербии, Дании, Финляндии, Польши и Италии, заключил Куприянов.

24 декабря эксперты Financial Times заявили, что сокращения потоков от российского поставщика «Газпром» в Европу, в частности, вызвал кризис в Британии. В связи с этим главы энергетических компаний EDF, Good Energy и Energy UK попросили правительство в Лондоне урегулировать ситуацию на фоне повышения цен на газ, после того как цены на топливо достигли нового рекорда.

В тот же день эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович заявил, что Европа не обойдется без российского газа и трубопровода «Северный поток – 2», несмотря на снижение цен на фьючерсном или спотовом рынке газа.

Как сообщили в «Газпроме», Европа отобрала из подземных хранилищ газа (ПХГ) более 41% от объема, который закачали за 2021 год. Кроме того, 21 и 22 декабря были зафиксированы рекорды по отбору газа из европейских ПХГ за сутки — 700 млн куб. м и 712 млн куб. м соответственно.

Эту информацию подтвердил на своей странице в Facebook глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон. Он написал, что российский газовый холдинг сокращает поставки голубого топлива в ЕС через Польшу и Украину, поэтому Европа установила рекорд по отбору газа из запасов.

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