В Британии заявили о кризисе из-за нехватки поставок российского газа

Высокие оптовые цены на газ и электроэнергию угрожают «национальным кризисом» Великобритании, энергетические компании попросили правительство предпринять соответствующие меры. Об этом 24 декабря сообщает Financial Times.

Главы компаний EDF, Good Energy и Energy UK попросили правительство в Лондоне урегулировать ситуацию на фоне повышения цен на газ, после того как цены на топливо достигли нового рекорда и с тех пор остаются на беспрецедентном уровне, говорится в статье.

«Это национальный кризис. Оптовые цены на газ и электроэнергию выросли до беспрецедентного уровня за последние три недели, создав чрезвычайно сложную операционную среду для каждого бизнеса в отрасли», — сказал исполнительный директор Good Energy Найджел Поклингтон.

Он предупредил, что ухудшение условий приведет к падению годовой прибыли его компании на дополнительные £3 млн.

Эксперты заявили, что кризис в Британии связан с нехваткой поставок российского газа в Европу.

«Цены на газ резко подскочили в Европе: за последние две недели цены выросли более чем на 70% из-за холодной погоды, отключений ядерных установок во Франции и сокращения потоков от российского поставщика «Газпром», — передает газета информацию источников.

Аналитики допускают рост тарифов на электричество до 56%. На данный момент среднее домохозяйство в Великобритании тратит на эти нужды £1277 в год, но в апреле 2022 года сумма этих расходов может вырасти до двух тыс. фунтов.

Как отмечает издание, с начала августа 26 британских поставщиков энергии обанкротились, поскольку рост оптовых цен на газ выявил недостатки в бизнес-моделях многих компаний. Руководители отрасли предупредили, что даже хорошо управляемые компании страдают из-за повышения тарифов.

24 декабря эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович заявил, что Европа не обойдется без российского газа и трубопровода «Северный поток – 2», несмотря на снижение цен на фьючерсном или спотовом рынке газа.

Он указал, что кооперация с Россией нужна Европе, так как сжиженный природный газ там составляет 10%, остальное — это трубопроводные поставки и добыча голубого топлива.

Днем ранее Bloomberg написал, что в Германии семь энергокомпаний обанкротились из-за роста цен на газ. Рост цен на газ вызвал банкротство и энергетических компаний в Великобритании. Осенью в правительстве страны заявили, что Великобритания выигрывает от наличия разных источников поставок газа.

Как сообщили в «Газпроме» 24 декабря, Европа отобрала из подземных хранилищ газа (ПХГ) более 41% от объема, который закачали за 2021 год. Кроме того, 21 и 22 декабря были зафиксированы рекорды по отбору газа из европейских ПХГ за сутки — 700 млн куб. м и 712 млн куб. м соответственно. Эту информацию подтвердил на своей странице в Facebook глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон. Он написал, что российский газовый холдинг сокращает поставки голубого топлива в ЕС через Польшу и Украину, поэтому Европа установила рекорд по отбору газа из запасов.