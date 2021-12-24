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В ФРГ семь энергокомпаний обанкротились из-за роста цен на газ

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Рекордно выросшие за короткий период цены на электроэнергию и газ нанесли вред поставщикам энергии в Германии, вызвав банкротство ряда компаний. Об этом 23 декабря сообщило агентство Bloomberg.

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К настоящему времени банкротами стали уже семь немецких энергокомпаний. На фоне роста цен на газ компании не могут обеспечить им своих потребителей.

Рост цен на газ вызвал банкротство и энергетических компаний в Великобритании. Осенью в правительстве страны заявили, что Великобритания выигрывает от наличия разных источников поставок газа.

«Газовая система Великобритании продолжает надежно работать, и мы не ожидаем какого-либо повышенного риска чрезвычайных ситуаций с поставками этой зимой», — цитировало сообщение правительства Би-би-си.

Ранее в пятницу цены фьючерсов на газ в Европе опустились ниже $1,2 тыс. за 1 тыс. куб. м. Также в пятницу вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что цена на газ в Европе в 2022 году будет держаться на высоком уровне. Он уточнил, что таков баланс спроса и предложения.

В конце лета — начале осени стоимость газа в Европе резко поднялась. Так, в первых числах августа расчетная цена ближайшего фьючерса по TTF составляла около $515 за 1 тыс. куб. м, а к концу сентября показатель увеличился более чем вдвое.

В текущем году страны Европы столкнулись с рекордными ценами на газ: к концу года они выросли более чем вчетверо по сравнению с уровнем января. Причинами стали дефицит сжиженного природного газа на мировом рынке из-за повышенного спроса, а также переоценка Евросоюзом возможностей ветряной и солнечной генерации и отказ от более надежных традиционных источников энергии.

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