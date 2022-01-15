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Депутат Госдумы назвал виновных в газовом кризисе в Европе

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В энергокризисе в Европе виноваты сами европейцы и американцы, обвинения в адрес «Газпрома» звучат из-за необходимости найти «козла отпущения». Об этом 15 января «Известиям» заявил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Олег Матвейчев, комментируя слова главы Международного энергетического агентства Фатиха Бироля, обвинившего «Газпром» в создании напряженности на европейском энергорынке.

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«Вина за сложившийся газовый кризис лежит целиком и полностью на европейцах и американцах. Европейцы отказывались от долгосрочных контрактов с «Газпромом» и говорили, что все урегулирует рынок. Таким образом они отдали свой собственный рынок спекулянтам, которые там могут спокойно через фьючерсы накручивать цены. Второе — американцы. Когда выросли цены в Азии, они часть своих танкеров, которые шли в Европу, отправили в Азию. И таким образом на европейском рынке тоже создали дефицит», — пояснил он.

Свою негативную роль, по мнению депутата, сыграло и внедрение в Европе «зеленой» энергетики.

«Были приняты решения давным-давно еще, несколько лет назад, что они переходят на ветряные станции и солнечные батареи, которые оказались неэффективны, как на это рассчитывали. Кроме того, Германия еще и гасит ядерные реакторы, которые у них были. Все это вкупе создает дефицит», — сказал Матвейчев.

Он отметил, что ни одно правительство не хочет быть виноватым перед собственным народом, поэтому необходимо было найти «козла отпущения».

«Поскольку уже русофобская компания с 2014 года раскручена и по привычке во всем всегда виноваты русские, «Газпром», [президент РФ Владимир] Путин и так далее, то в эту же кучу, к этому газу примешивают опять Россию», — подчеркнул депутат.

Матвейчев также добавил, что нынешняя «истерика» в Европе лишь ухудшает ситуацию, поскольку из-за общественного мнения и американцев не вводится в строй газопровод «Северный поток – 2», который мог бы дать дополнительный газ и снизить цены.

«Таким образом, люди просто неадекватные и страдают от своей неадекватности», — подытожил он.

Ранее в этот день немецкий публицист Кристофер Херстль в комментарии «Известиям» отметил, что «Газпром» поставляет в Европу газа даже больше, чем прописано в контрактах. Он добавил, что претензии в адрес «Газпрома» звучат странно на фоне затягивания европейской и немецкой стороной сертификации «Северного потока – 2».

Тогда же замдиректора Института Европы РАН Владислав Белов заявил «Известиям», что «Газпром» исполняет все обязательства по снабжению Европы газом и даже поставил туда дополнительные объемы. По его словам, сокращение спотовых продаж произошло не из-за того, что российская компания не стала поставлять энергоносители, а потому, что никто не захотел их покупать по высоким спотовым ценам.

В то же время эксперт Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в комментарии «Известиям» отметил, что поставлять дополнительные объемы газа через спотовый механизм «Газпром» не обязан и не заинтересован в этом. Обвинения в адрес России он назвал «перекладыванием с больной головы на здоровую».

До этого, 12 января, глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил, что «Газпром» может увеличить поставки в Европу как минимум на треть, но не делает этого. По его мнению, это создает напряженность на европейском энергорынке.

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